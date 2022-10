Isabel Pantoja y Rocío Jurado: Dulce Delapiedra desvela cómo era su relación

MADRID, 15 (CHANCE)

Dulce Delapiedra se sentaba este viernes en el 'Deluxe' para hacerse un polígrafo sobre la familia Pantoja, pero lo cierto es que una de las cosas que más llamó la atención fue la confesión que hizo sobre un comentario que tuvo en su día Isabel Pantoja sobre Rocío Jurado. Y es que auque siempre se ha hablado de la mala relación que tenían las dos artistas, nadie ha confirmado que esto fuera así, eso sí, nunca las llegamos a ver subidas en un escenario.

Dulce aseguró en el plató del 'Deluxe' que no había mala relación entre ellas, de hecho, desvelaba que Isabel cantaba por la Jurado porque la admiraba como artista y no solo a ella, también a otras grandes de la copla. Esta justificación la hacía después de decir que la tonadillera le comentó en una ocasión "hasta que no se ha casado con un torero no ha parado".

Y es que aunque el comentario no denota maldad, sí que refleja el pensamiento que tenía Isabel sobre Jurado... parece que tenía la sensación de que 'La más Grande' tenía envidia de su vida o de su historia con Paquirri y por eso, esas palabras que Dulce aseguraba las hizo en un contexto de broma.

A lo largo de todos estos años se ha tratado la relación entre Rocío y Pantoja en los medios de comunicación como algo enigmático. De hecho, en muchas ocasiones se les llegó a preguntar a ambas si era cierto que existía mala relación y ninguna lo confirmó. Parece que nunca llegaron a coincidir encima de un escenario porque los representantes de ambas no lo vieron bien y por eso nunca se produjo ese momentazo que hubiese sido historia de España.