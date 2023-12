Isabel Pantoja, salen a la luz los "problemas de salud serios"

MADRID, 22 (CHANCE)

Días después de que Loli 'la quiosquera' haya revelado en la revista 'Lecturas' que Isabel Pantoja le ha pagado por fin los 76.000 euros que le dejó hace casi una década, y que hasta ahora se había negado a devolver argumentando que fue un regalo de la anciana, la tonadillera está de nuevo en el punto de mira.

Y no precisamente por sus graves problemas económicos, que está intentando saldar con los conciertos que dará en los próximos meses en Bilbao, Madrid o Illescas. Tal y como se confirmó recientemente, la viuda de Paquirri ha llegado a un acuerdo con Hacienda y ha presentado como aval de pago las fechas de su gira de 50 aniversario sobre los escenarios, en estos momentos su única tabla de salvación pagar sus deudas -que superarían los 4 millones de euros- y comenzar de cero a sus 67 años.

Su próximo concierto, en apenas unos días, el 30 de diciembre en Barcelona, donde finalizará 2023 por todo lo alto ante su fiel público en el Palau Sant Jordi, que se espera que cuelgue el cartel de 'no hay entradas' ya que es el regreso de Pantoja a la ciudad condal 7 años después.

Recluida en Cantora y alejada del foco mediático -está de nuevo en el ojo del huracán tras el durísimo ataque de Francisco Rivera en '¡De Viernes!' tachándola de mala persona y asegurando que va a ir al infierno por cómo se ha comportado con él y con Cayetano- los económicos no son los únicos problemas que tiene en estos momentos la artista.

Según han contado en 'Y ahora Sonsoles', Isabel tiene "problemas de salud serios", aunque no puede permitirse dejar de trabajar porque su necesidad de facturar para pagar a Hacienda es, casi casi, desesperada.

Al problema en los ojos -del que nunca se han llegado a saber los detalles- que sufrió hace unos meses, y que se habría agravado a causa del estrés, se unieron otras complicaciones de salud "más fuertes" que "se está controlando y cuidando" aunque, como han desvelado en el programa, "no está al 100%". "Estos problemas comprometían no solo su salud sino su trabajo, pero no puede permitirse dejar de trabajar" han asegurado haciendo referencia a la situación crítica que vive la madre de Kiko Rivera a nivel económico.

Problemas de salud que Pantoja habría intentado atajar, poniéndose en manos de un especialista en Córdoba hace menos de diez días. "Se está tratando en el sistema público, pero también con un apoyo privado. En el puente de diciembre, además, alargó su estancia allí para estar lista para el próximo concierto en Barcelona" han relatado, sin desvelar cuáles son estos preocupantes problemas que está sufriendo de un tiempo a esta parte la artista.