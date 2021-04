Isabel Pantoja vuelve a estar distanciada de su hija, Isa Pantoja

MADRID, 7 (CHANCE)

Ya sabemos que la relación entre Isabel Pantoja y sus hijos no está pasando por su mejor momento, pero lo cierto es que Isa Pantoja estaba tendiendo puentes con la cantante y era la única que hablaba de vez en cuando con ella en esta guerra que tiene abierta contra su hijo, Kiko Rivera.

Parece ser que la paz ha durado poco porque Isa Pantoja vuelve a estar distanciada de su madre desde hace unas semanas, así mismo nos lo ha confesado ella: "Desde que felicitó a Alberto no hemos vuelto a saber de ella. Ella ya sabe que estamos aquí, así que cuando quiera, no tengo mucho que decir".

Sin embargo, con su hermano las cosas vuelven a estar bien, aunque se vean poco por la situación: "Con mi hermano genial, lo que pasa es que ahora no nos podemos ver". Y es que ya sabemos que a pesar de no opinar igual que él y no haber estado de acuerdo con la manera en la que Kiko ha hecho público su enfrentamiento con su madre, la colaboradora está a su lado en estos momentos.

La hija de la cantante sigue preparando su boda muy ilusionada, pero aún no sabe donde podrá celebrarlo debido a la situación sanitaria: "Si o si hay boda". Además, también está en el aire la presencia de su madre en este día tan especial para la joven.