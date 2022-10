Isabel Preysler confiesa cómo ha llevado la ruptura de Tamara e Íñigo Onieva: "Mientras vea a mi hija bien, estoy bien"

MADRID, 11 (CHANCE)

Al igual que Íñigo Onieva, Isabel Preysler ha estado totalmente alejada del foco mediático desde que Tamara Falcó rompió su relación con el empresario tras la filtración de un vídeo en el que se le veía besando a otra mujer.

15 días 'desaparecida' que casualmente han llegado a su fin horas después de que el exnovio de su hija compareciese públicamente para disculparse una vez más con la marquesa de Griñón y, asegurando que "no somos héroes ni villanos, sino personas que cometen errores", reivindicar su derecho a retomar su vida y sus compromisos profesionales.

Isabel ha reaparecido este lunes en el Teatro Real por un motivo muy especial. Mario Vargas LLosa ha recibido el premio 'Madrileño del año' y a su lado, orgullosa, la 'reina de corazones', que se ha pronunciado por primera vez sobre el delicado momento que atraviesa Tamara, revelando además cómo ha llevado ella la ruptura de su hija.

"Tamara se encuentra estupendamente y va muy bien, gracias. Estamos muy tranquilos en casa. Yo, mientras están tranquilos mis hijos, y Tamara está tranquila, yo estoy tranquila" ha asegurado con la educación que la caracteriza, confesando que su hija "ha llevado muy bien" esta complicada situación.

Muy sincera, Isabel ha reconocido que no ha visto las declaraciones de Íñigo pidiendo perdón a la socialité - "me acabo de levantar de la cama de una gripe y he estado sin televisión, sin nada. Lo voy a ver ahora" ha explicado - pero, al enterarse de las mismas por la prensa, ha destacado que le parece "muy cariñoso" por parte del empresario.

Sin embargo, y a pesar de los rumores que apuntan a que nunca le gustó Íñigo, la filipina confiesa que no está contenta de que todo haya terminado: "No podría decir un alivio. Lo que sí es un alivio es que ella esté tranquila y bien, eso es un alivio". "Yo lo he llevado bien. Mientras vea a mis hijos bien, yo estoy bien" asegura.

Por otro lado, y sin entrar en las polémicas declaraciones que Tamara hizo en México sobre las diferentes sexualidades y los peligros que entrañan, Isabel sí ha querido defender a su hija, dejando claro que "por supuesto no es homófoba". "Es que no hay ninguna duda, no lo es para nada" ha zanjado.