Isabel Preysler confiesa la razón por la que no ha saludado a Boris Izaguirre en su último encuentro

MADRID, 31 (CHANCE)

Isabel Preysler ha sido una de las celebrities que no han querido perderse la gran noche de Carolina Herrera en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Acompañada de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la socialité ha lucido uno de sus mejores looks para la ocasión y ha disfrutado de una velada mágica con su familia.

A la salida del evento, su hija y su yerno no han dudado en escoltarla para evitar algún percance, preocupándose por el bienestar de la 'reina de corazones' en todo momento. A pesar de que la marquesa de Griñón ha optado por no contestar a la prensa, Isabel no ha dudado en responder a las preguntas de los medios.

De esta manera, ha confesado al equipo de Europa Press el motivo por el que no había saludado a Boris Izaguirre a pesar de haber estado juntos en el evento. La socialité española, al ser cuestionada sobre su encuentro con el periodista, respondió con un sorprendente: "Ah, no lo he visto".

Sin embargo, Preysler mostró su entusiasmo y emoción al reencontrarse con Carolina Adriana Herrera, quien fue una de las encargadas de crear el icónico vestido de boda de Tamara Falcó. Ante las cámaras y periodistas, Isabel exclamó: "Sí, sí, sí", dejando claro que el reencuentro con la sucesora de la diseñadora fue uno de los momentos destacados de la velada.

Por otro lado, la siempre reservada Isabel Preysler optó por mantener su discreción al ser preguntada acerca de los rumores que circulan sobre la relación de Nuria González y su esposo, José María Fernández Tapias. La socialité no desveló sus opiniones o comentarios sobre si es cierto que su amiga quería divorciarse de su marido antes de fallecer este.