Isabel Preysler derrocha elegancia y estilo en la apertura del Cruso Académico de las Reales Academias

MADRID, 7 (CHANCE)

El Rey Felipe VI presidirá esta tarde el acto de apertura del Curso Académico de las Reales Academias integradas en el Instituto de España, que representan la excelencia en las ciencias, las artes y las humanidades en nuestro país. Un acto al que acudirán personajes de nuestro país y que por supuesto, no podía faltar la presencia de Isabel Preysler, quien ha acudido con un look de lo más elegante posible.

Isabel Preysler nos ha dejado con la boca abierta una vez más al llegar al evento con un vestido largo blanco roto con estampados florales combinado con un abrigo largo de entretiempo del mismo color que el vestido sobre los hombros. Como no podía ser de otra manera, la madre de Tamara Falcó no ha pasado por alto el detalle de la mascarilla, ya que ha lucido un nuevo modelo de mascarilla Kausi diseñado exclusivamente para ella.

Una mascarilla de color claro, con dos flores estampadas en negro que deja entrever el gusto tan exquisito que tiene nuestra socialité y la implicación que tiene en todos sus looks, ya que no pasa por alto ningún detalle. Acompañada por su adorado, Mario Vargas Llosa, la madre de Enrique Iglesias ha derrochado elegancia y estilo en este evento en el que se encontrará en Rey Felipe VI. A su llegada, la socialité ha saludado a la prensa y ha asegurado que ha leído la entrevista que su hija, Tamara, ha dado para una revista de tirada nacional en la que ha asegurado que no tiene relación con Esther Doña.