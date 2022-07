Isabel Preysler, inseparable de Mario Vargas Llosa, desvela cómo se encuentra Tamara Falcó tras su operación

MADRID, 26 (CHANCE)

Desterrando definitivamente los rumores de distanciamiento y confirmando que su relación atraviesa por su mejor momento, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se han dejado ver de lo más unidos y sonrientes en el recital que Anna Netrebko y Yusif Eyvazov han ofrecido en el madrileño Teatro Real, en el marco del Universal Music Festival.

Bronceada y tan elegante como de costumbre, la 'reina de corazones' acaparó todas las miradas con un estiloso vestido cruzado de estampado floral en colores vivos y, con la amabilidad que la caracteriza, no dudó en contarnos cómo está yendo su verano y cuáles son sus planes para estas vacaciones con el premio Nobel, con el que recientemente celebró su séptimo aniversario de amor.

"Estamos muy bien. Hemos estado en Ibiza y luego vamos a Marbella" ha revelado Isabel, mientras Mario, encantado, ha asegurado que además de su afición por la ópera comparten "todas" sus pasiones y disfrutan más que nunca de su tiempo juntos, una vez olvidados los rumores de crisis que surgieron hace un mes y que con su actitud cómplice se han encargado de desmentir en sus últimas apariciones.

Acerca de cómo se encuentra Tamara Falcó de la lesión en el hombro por la que se ha visto obligada a pasar por quirófano - aunque se desconoce con certeza si ya ha sido operada o no - la socialité ha asegurado que su hija esá "estupendamente, mejor que nunca" y no ha dudado en admitir que le encantaría que la convirtiera en abuela de nuevo: "Es lo que más me gusta" ha confesado con una sonrisa, sin pronunciarse sobre los rumores de boda que persiguen a la Marquesa de Griñón y a Íñigo Onieva.

Tras el recital, ha sido Vargas Llosa el que ha tomado la palabra para contarnos que está "muy bien" y que su relación con Isabel - a quien define como 'la mujer de su vida' - marcha a las mil maravillas: "Estamos muy contentos gracias". Muy discreta, sin embargo, la filipina ha preferido no pronunciarse sobre los rumores acerca de la salud de Julio Iglesias.