Isabel Preysler y Mario Vagas Llosa, radiantes y predispuestos a viajar este verano

MADRID, 18 (CHANCE)

Este miércoles ha tenido lugar en el Teatro Real un almuerzo en honor al Premio Nobel de Literatura y como no podía ser de otra manera, hemos visto allí a Isabel Preysler con Mario Vargas Llosa. Se trata de la primera aparición pública de la pareja tras haber contraído la Covid-19 estos meses de atrás y lo cierto es que nos los hemos encontrado radiantes.

A la salida podíamos hablar con ambos y nos confirmaban muy felices que el verano se presenta "muy bien". La pareja salía del Teatro Real tras el almuerzo homenaje celebrado en honor al premio Nobel de Literatura asegurando que tienen pensado viajar en sus vacaciones: "Sí, esperamos".

"Estamos muy bien. Totalmente recuperados" ha asegurado Isabel, mientras Mario añadía con una sonrisa: "Totalmente y sin secuelas" confirmaba la Socialité cuando le preguntábamos a la entrada por cómo se encontraban tras pasar la Covid. También le preguntábamos por los rumores de boda y se mostraba tajante: "No lo sé, no creo. De momento no".

Y es que no cabe duda de que la pareja ha retomado su agenda profesional y este es el primero de muchos eventos a los que acudirán después de haber pasado el virus y haberse recuperado estando alejados del foco mediático durante semanas.