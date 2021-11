Isabel Rábago sufre un ataque de ansiedad en 'Secret Story'

MADRID, 18 (CHANCE)

Isabel Rábago ha tenido una de las noches más complicadas en 'Secret Story'. Si su conflicto con Lucía Pariente parecía que era lo más difícil que le había tocado vivir en las cuatro paredes del reality, estábamos equivocados. Una broma de Miguel Frigenti y Adara Molinero le ha hecho sufrir un ataque de ansiedad en mitad de la noche al ser despertada por un susto de lo más inesperado.

Después de haber discutido con toda la casa por considerar que no está bien repartida la compra semanal, Adara convencía a Miguel Frigenti de gastar una broma a Isabel Rábago por la noche despertándola con un muñeco y gritándole en la cara mientras esta tenía en el rostro un antifaz.

Tras esta broma pesada, Isabel Rábago acude al cubo para consolarse y asegura que no entiende qué le ha hecho a Adara para que le gaste estas bromas. Mientras tanto, los dos artífices de la broma estaban en sus camas riéndose de la situación y también del mal rato que estaba pasando su compañera al haber sido asustada.

Un tema que se ha tratado en directo esta noche y Adara ha asegurado que: "Fue una broma sin más, con un muñeco, para mí es una chorrada de broma, es que ella ni se asusta, yo creo que tiene mucha tensión acumulada del programa"... una justificación que no entendía Jesús -de los Gemeliers- y que le reprochaba asegurando que ella sabe que no es ninguna broma.

Toda la casa de 'Secret Story' ha saltado ante las palabras de Adara Molinero, Luis Rollán, Luca, Cristina... menos los amigos de Adara, han dejado claro que las bromas se hacen con las personas con las que se tienen confianza porque lo contrario es una provocación.

"No se nos puede hacer responsables de que una persona esté mal, por una chorrada y una broma de un muñeco" decía Miguel Frigenti para intentar defender y ayudar a Adara al ver que los aplausos del plató iban para sus 'enemigos'... y es que parece que las tornas están cambiando en el reality, sobre todo tras este comportamiento. De hecho, el colaborador de 'Sálvame' lo terminaba 'arreglando' asegurando que: "Yo no tengo ansiedad porque me pongan un muñeco aquí, yo tengo por problemas reales".