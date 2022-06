Isabel Rodríguez llama a votar al PSOE para que "Andalucía se dé la mano con el progreso de España"

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha llamado a votar al PSOE en las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio para que Andalucía "se vuelva a dar la mano con el progreso del conjunto de España", tras los "retrocesos" que según ha dicho ha padecido esta comunidad con el Gobierno presidido por el 'popular' Juanma Moreno, al que ha instado a no "engañar a los andaluces" porque, "por más que lo maquille, se va a dar la mano con Vox".

En declaraciones a los medios durante una visita a Almuñécar (Granada), Isabel Rodríguez ha propuesto a los andaluces que "vuelvan a la casa que siempre ha sido suya, la casa del PSOE", la que "ha hecho progresar esta tierra durante muchos años y lo va a seguir haciendo en un momento trascendental", a través de nuevas infraestructuras, nuevas industrias e inversiones en investigación, todo aquello, ha incidido, "que Moreno está dejando escapar".

Preguntada sobre un posible temor del PSOE a una escasa movilización, Rodríguez ha sostenido que el objetivo de Moreno es precisamente "que la gente no se entere de que hay elecciones" y por eso las "monta" en este momento, esperando que "la gente se despiste y no vaya a votar". Por lo que ha pedido a los andaluces que no se despisten" y ha hecho un llamamiento expreso a "todos los socialistas, a los que en algún momento votaron y confiaron" en el PSOE a que "recuperen" esa confianza y voten a este partido, de modo que "no se lo pongan en bandeja a Moreno" porque eso supone "ponérselo en bandeja también a la ultraderecha".

"Por más que lo maquillen se van a dar la mano con aquellos que ignoran la violencia de género, los que dicen que no hay cambio climático, son retrocesos y lo van a hacer de la mano de la ultraderecha y no debemos permitirlo", ha clamado.

La portavoz del Gobierno se ha referido también a las últimas declaraciones del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, que ha considerado "injustificable" que el Gobierno no esté tomando medidas "para ayudar a los ciudadanos" ante el aumento de la inflación, y le ha advertido de que lo "injustificable" es que el principal partido de la oposición "diga siempre no a aquello que es bueno para la inmensa mayoría de los españoles" como la subida del ingreso mínimo vital o la reforma laboral.

"Y de esto se trata también esta campaña en Andalucía, de que los socialistas de toda España queremos que Andalucía vuelva a dar la mano al desarrollo del conjunto del país", ha sostenido, lamentando que esta comunidad "lidera la tasa de desempleo juvenil" mientras el Gobierno está "ayudando con un plan específico" y dando fondos que "Moreno no ejecuta".

"Al mismo tiempo que España lidera una gran transformación en el ámbito de la industria, Andalucía retrocede, y al mismo tiempo que el Gobierno ha destinado las mayores inversiones públicas para sanidad y educación", "Moreno Bonilla pone a los sanitarios en la calle" y "está expulsando de las aulas a los maestros", ha expuesto. "Y porque queremos que Andalucía siga dándose la mano con el progreso de España necesitamos que se vote al PSOE", ha recalcado Isabel Rodríguez.