Isabel Rodríguez pide "cuidar y mimar" el derecho a la información: "No hay que engañar a la gente, mentir es pecado"

El informe 'Bulos y Desinformación' concluye que el problema de las 'fake news' se ha "agravado y empeorado" después de la pandemia

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha defendido que el derecho a la información es un derecho constitucional y algo que hay que "cuidar, mimar y hacer prevalecer entre todos, también los poderes públicos".

"No hay que engañar a la gente nunca, la verdad siempre tiene que prevalecer, mentir es pecado y hay que aplicarlo a la política y a la comunicación", ha señalado la ministra, destacando que, en el momento actual de crisis, no hay que "dejar de decirle a la ciudadanía lo que está ocurriendo y transmitir también tranquilidad".

Así lo ha manifestado este jueves en Madrid la portavoz del Gobierno, que ha clausurado el acto de presentación del informe sobre 'Bulos y Desinformación' elaborado por Servimedia y Estudio de Comunicación.

En este contexto, ha apuntado que el debate es "muy sugerente" y que se trata de un tema "muy importante, no solamente para el periodismo sino para la sociedad en su conjunto y para el Gobierno". "De joven quería ser periodista, al final la vida y las circunstancias me han llegado por otros derroteros", ha asegurado.

Durante su intervención, Isabel Rodríguez, en referencia a llegada de la democracia y la Constitución a España, ha subrayado que "no solo la política, sino también el periodismo, contribuyó a la llegada de la democracia y las libertades en España" y ha advertido de que los políticos deberían "cumplir más la Constitución".

Una de las conclusiones del estudio es que los bulos y la desinformación es un problema que se causa "entre todos". Ante este dato, la ministra ha explicado que la "parte positiva" es que si entre todos se causa entre todos se puede "remediar y combatir". "Este paso es muy importante, primero reconocer el problema y entre todos tenemos la responsabilidad de combatirlo", ha precisado.

LA SOBREINFORMACIÓN TAMBIÉN PUEDE SER DESINFORMACIÓN

Para la portavoz del Gobierno, en algunos casos, la desinformación "no solamente es información falsa sino también sobreinformación". Así, ha señalado que "a veces cuesta más leer algo más que un pantallazo" y que "a veces se contribuye a la desinformación con bombardeo de mucha información", aunque la información falsa y los bulos sean "lo más dramático".

Tras la pandemia y el actual momento de crisis, Rodríguez ha comentado que "se precisa de una información de servicio importante", por lo que ha apostado por "recuperar el nexo con lo que siente y preocupa a la ciudadanía". "Tengo toda mi confianza en los medios de comunicación", ha afirmado.

Respecto al debate de los nuevos formatos de comunicación, la ministra ha reconocido que a las propias administraciones les "cuesta tener claro qué se considera medio de comunicación" ya que "no todos son medios de comunicación que ofrezcan una información veraz".

LAS 'FAKE NEWS' AUMENTAN TRAS LAS PANDEMIA

La primera conclusión del informe sobre 'Bulos y Desinformación' es que tanto medios como ciudadanos "coinciden masivamente en que el problema de los bulos, las 'fake news', se ha agravado y empeorado mucho después de la pandemia".

El estudio apunta que para la opinión pública los responsables de la difusión de bulos son "todos", ya que internet es una herramienta en la que todos participan, por lo que "los primeros responsables" de la desinformación "son los usuarios y los segundos los medios de comunicación".

Por su parte, los periodistas creen que los bulos "son utilizados por políticos y estados", mientras que la sociedad "cree más que impacta en temas sociales y de preocupación más general".

El informe incide en que periodistas y comunicadores consideran que son los particulares los que "más contribuyen a difundir los bulos" y, en segundo lugar, señalan a los políticos como los causantes de la propagación de 'fake news'.

En cuanto a la actividad de propagación de bulos de medios de comunicación, en el estudio salen como más marcados los medios digitales. Así, los periodistas señalan que los medios que más bulos propagan son los digitales y los que menos las agencias de noticias.

PERIODISTAS REIVINDICAN SU PROFESIÓN

"Somos periódicos, hacemos periódicos y lo tenemos que hacer atendiendo a que la verdad es atenerse a la realidad objetiva", ha defendido la directora de 20 minutos, Encarna Samitier.

Por su parte, el director de The Objetive Media, Álvaro Niego, ha reivindicado que "no todos los medios digitales son medios de comunicación". "Un medio digital lo monta mañana mi hermana con mi cuñado, no todo lo que hay en la red es un periódico. Hay que saber distinguir que hay páginas y páginas dentro de lo que es internet", ha dicho.

Para el secretario General de la FAPE, Amancio Fernández, hay que "dignificar" la profesión de periodista "entre todos". "La inmediatez no nos tiene que llevar a cometer el error de desinformar", ha advertido.

Por último, el exdirector de El País Antonio Caño ha indicado que, aunque la responsabilidad si un periódico publica noticias falsas u oculta información "es del director", la "clave" están en el periodista y ha señalado que parte del oficio del periodista "es verificar lo que publica".