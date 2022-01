Isabel Rodríguez reconoce que ni esperaba ni deseaba las elecciones pero advierte: "Lo celebraremos"

VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reconocido, en la que ha sido su primera visita a la capital vallisoletana desde que ostenta el cargo, que las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León son unos comicios que los socialistas ni esperaban ni deseaban pero que, según ha asegurado, celebrarán el próximo 13 de febrero.

Así lo ha indicado la ministra este domingo durante su intervención en un acto público en la Plaza de Santa Cruz de Valladolid y en el que también han participado el secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca; el alcalde de Valladolid y secretario general del PSOE provincial, Óscar Puente, y la cabeza de lista a las Cortes por Valladolid, Patricia Gómez.

"Estas son unas elecciones que ni esperábamos ni deseábamos porque ahora mismo las preocupaciones de toda España están en otro lugar, en terminar de vencer al virus y en culminar la recuperación económica, pero que os aseguro que vamos a celebrar el próximo 13 de febrero porque esa necesidad de cambio en esta tierra ya se manifestó con una victoria de los socialistas en las elecciones de 2019", ha recordado la ministra y portavoz del Gobierno.

No obstante, ha apuntado que hubo entonces "quien no quiso escuchar ni ver" esa victoria y, por eso, lanzado un primer mensaje "muy directo" a todas aquellas personas que, en mayo de 2019, quisieron cambio y votaron a otras opciones que creyeron que lo traerían: "Les pido que esta vez no lo duden porque la garantía del cambio en Castilla y León se llama Partido Socialista Obrero Español y la representa Luis Tudanca.

"El tiempo que vivimos es apasionante y para saber la grandeza de este país hay que verse en situaciones tan difíciles como las que hemos vivido", ha apuntado la ministra, quien también ha rememorado su gestión los primeros días de la crisis al frente del Ayuntamiento de Puertollano: "Yo ocupaba una alcaldía y toda la administración, desde cualquier ámbito, ha dado una respuesta extraordinaria porque se ha sabido respaldada y dirigida por un Gobierno con absoluta determinación".

"No pensábamos que hubiéramos tenido que gestionar un tiempo tan difícil y extraordinario que no se vivía desde la Guerra Civil; esta pandemia nos generó, miedo, temor e incertidumbre, pero hemos salido adelante con fuerza y dispuestos a planificar nuestro futuro de otra manera y con absoluta determinación", ha incidido, antes de recordar que las decisiones tomadas "no fueron fáciles" pero también que "la sociedad española se unió y el Gobierno dirigió al país en la mejor dirección".

En este sentido, ha elogiado la labor del presidente, Pedro Sánchez, quien "adoptó decisiones difíciles con está "liderando el proceso de vacunación y recuperando niveles de empelo previos incluso a 2008": "Eso es lo que ha aportado el PSOE a la historia de España".

Una deriva de recuperación que Isabel Rodríguez desea también para Castilla y León, con el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, a la cabeza: "Luis es un socialista que se entrega y quiere a su tierra, que está aquí para dar oportunidades a la inmensa mayoría y para alinearse alinea con el Gobierno de España, algo que va a ser fundamental para la Comunidad".

"Nos podríamos haber conformado con salir de la crisis, con recuperar la economía o con reabrir las persianas de bares, restaurantes y negocios, pero no; el Gobierno ha mantenido su agenda de modernización y quiere aprovechar la situación para darle la vuelta a España con un proceso de transformación sin precedentes y Castilla y León no se puede quedar fuera", ha aseverado.

Para ello, ha destacado también la necesidad de contar con fondos europeos, un ámbito en el que España también es líder: "No solo hemos sido los primeros de la clase en presentar y solicitar estos fondos, sino que ahora también lo somos en aprobar los exámenes; por eso, España ha recibido ya los primeros 19.000 millones de euros de la UE, el único país que lo ha conseguido".

De ese montante, "700 millones están ya dispuestos en la casilla de salida para ser invertidos en Castilla y León", una partida cuya responsabilidad de ejecución Rodríguez espera y desea que recaiga sobre Tudanca como futuro presidente de la Junta.

Se trata, ha apuntado, de "una modernización de la que Castilla y León no puede quedar fuera". "Estamos ilusionados, entusiasmados y con ganas pero no oculto que nos habría gustado poder llevar a cabo un proyecto de esta dimensión y esta cantidad de dinero sin precedente de la mano de otras formaciones políticas que también son importantes en nuestro país", ha explicado, antes de lamentar que frente a ellos solo han encontrado "a Casado y Mañueco instalados en el no: en la negación y el boicot", además de reconocer que "ya no se les distingue porque son lo mismo".

"Uno recoge lo que siembra", ha advertido la portavoz del Gobierno, que ha recurrido al refranero popular para avisar al PP de que "quien solo siembra negación y boicot solo recibirá negación y boicot de los ciudadanos en las urnas".

"Ellos recibirán negación y boicot y nosotros seguiremos dignificando la vida de los españoles", ha reiterado, para dirigirse al candidato socialista: "Luis, te necesitamos para tener un aliado que crea en que esta Comunidad no es una tierra de paso, que no está predestinada a mantenerse en el inmovilismo".

"No nos tenemos que acomplejar de no haber llegado todavía a la meta, sino luchar por llegar todos juntos", ha insistido, antes de remachar con un mensaje de aliento a Tudanca, a quien ha deseado "toda la suerte" y ha garantizado que cuenta con apoyo del presidente Sánchez, de todo su gobierno y la fuerza del PSOE: "Ánimo y a ganar".