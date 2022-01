Isabel Rodríguez reitera que el Gobierno pide "validar" una reforma laboral que "ya ha sido trabajada" y está en vigor

Andueza rechaza las "excusas peregrinas" del lehendakari y pregunta a PNV y EH Bildu si ante la reforma laboral van a estar "con PP y Vox"

VITORIA, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reiterado que la reforma laboral "ya está acordada" y se encuentra en vigor, por lo que desde el Gobierno lo que se reclama a los partidos es "validar, dar el OK y que se diga que sí a lo que ya ha sido trabajado, y que además, es bueno para el futuro de los trabajadores, las empresas, para el desarrollo económico del país". "Quien se niegue hoy a eso, se está negando a esos incrementos salariales y a la tranquilidad de los trabajadores españoles", ha insistido.

Isabel Rodríguez ha participado en un acto político celebrado en Vitoria-Gasteiz, junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza; la secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González; y la portavoz socialista y teniente de alcalde de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria.

En su discurso, ha hecho referencia a las negociaciones que se están llevando a cabo para convalidar la reforma laboral, ha destacado que ya se encuentra en vigor y que "gracias a ella, en la actualidad muchos trabajadores de las contratas, por ejemplo en el ámbito industrial, pueden estar cobrando entre 11.000 y 12.000 euros más de lo que lo estarían haciendo por el convenio de empresa, gracias al convenio de sector".

"Todo eso lo resuelve la reforma laboral y eso ya está acordado, no es discutido y está en vigor. Quien se niegue hoy a eso, se está negando a esos incrementos salariales y a esa tranquilidad de los trabajadores españoles", ha reiterado.

Por ello, ha insistido en que "desde el Gobierno no reclaman otra cosa que validar, dar el OK y que se diga que sí a lo que ya ha sido acordado y trabajado, y que además, es bueno para el futuro de los trabajadores y las trabajadoras, pero también para el futuro de las empresas, para el futuro del desarrollo económico del país".

"Cuando el Gobierno dice que confiamos en el apoyo de todos es porque este acuerdo ya está trabajado y en él se representa la fuerza de los trabajadores, de las trabajadoras, y el apoyo de los empresarios y de las empresarias. Es un trabajo de meses en el seno del Gobierno que se concreta en decisiones que nos afectan también individualmente y colectivamente, y que ya están en vigor", ha insistido.

La ministra ha señalado que una vez hechas las reformas y atendida la urgencia de la pandemia, comienza "un proceso apasionante de recuperación, transformación y modernización".

"No creo que haya un lugar más inspirador para pensar en ello que una tierra próspera y moderna como el País Vasco, que representa esa filosofía de cambio de un país que quiere apostar por la industria, por una industria sostenible, por una industria limpia; que sabe que esto puede ser compatible con desarrollos verdes, con el cultivo de nuestro patrimonio natural, poniéndolo en valor con otros recursos, atendiendo con ello a nuevos sectores", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que esto puede hacerse "conciliando" para que los trabajadores tengan "salarios dignos y empleos estables". "Ese es el reto que tenemos por delante y que está escrito en el Plan de Recuperación", ha señalado.

DESPLEGAR LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN

La portavoz del Ejecutivo también ha hecho referencia a los fondos de recuperación europeos para subrayar que ahora el reto es "desplegarlos en todo el territorio" y ha pedido la ayuda y la colaboración de todos aquellos que tienen representación en las administraciones y en las instituciones para que se "centren en desplegar los fondos europeos" y que "impliquen" también al sector económico y empresarial de sus municipios.

En este sentido, ha recordado que los fondos no sólo van a ser gestionados por las administraciones públicas, y ha subrayado que, al igual que al comienzo de la pandemia, es necesario "contar con todos", incluidos pequeños empresarios y autónomos.

"Tenemos que empezar a desplegar esos fondos en aras a la recuperación y a la modernización de España. Hablar de la recuperación y de la modernización de España implica también hablar del necesario impulso que debe darse desde esta tierra, desde Euskadi, que siempre ha sido símbolo de prosperidad, de modernidad, de industria, que es lo que necesitamos ahora para mover el motor económico de nuestro país", ha insistido.

Por otro lado, ha señalado que el Gobierno no ha tenido "al lado" a ningún partido, "ni durante la gestión de la pandemia, ni cuando solicitaron los fondos europeos", y tampoco en la aprobación de "leyes tan importantes como la Ley de Formación Profesional, que mejorará también la cualificación de los jóvenes españoles".

"No les esperamos en la reforma laboral; no han estado para revalorizar las pensiones de nuestros mayores. Si no estuvieron en lo malo, no les esperamos en lo bueno, pero aquí estaremos los socialistas para liderar el desarrollo, el progreso y la modernidad de España donde Euskadi será protagonista", ha señalado.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, por su parte, ha afirmado que la reforma laboral es un acuerdo "extraordinario, un éxito que solo es atribuible al Gobierno de España" y ha reiterado que el compromiso de los socialistas es convalidar una reforma laboral que "es un acuerdo histórico por el nivel de consenso alcanzado y por el contenido".

"Estoy convencido que vamos a cumplir con ese compromiso porque no es momento de ponerse a pensar en el interés particular de nadie, no es el momento de sacar la calculadora para saber qué rédito electoral va a sacar cada uno. Es el momento de hacer política, de comprometerse, de ser honestos y que cada cual cumpla con su deber, que es mejorar la vida de los trabajadores de este país y hacer posible la sostenibilidad de las empresas", ha indicado.

Andueza ha insistido en que "frente a esta reforma laboral sólo hay una alternativa, que es la reforma de Rajoy, del PP, que es volver a una regulación que recortaba derechos para los trabajadores y trabajadoras de este país, que abarataba el despido y vaciaba de contenido la negociación colectiva".

"Esa es la alternativa y lo peor de todo es que todos los partidos que están diciendo que van a votar en contra lo saben. Mi pregunta es: ¿es eso lo que quieren para los ciudadanos y ciudadanas de este país? Si es lo que quieren, que salgan públicamente y que lo digan, pero no van a tener valor", ha asegurado.

En este sentido, se ha vuelto a dirigir al PNV y a EH Bildu para preguntarles si quieren estar con los socialistas, "si quieren estar con los trabajadores y trabajadoras de este país y con la patronal, o quieren estar votando en el Congreso de los Diputados con el PP y con Vox".

"Que lo digan, que sean claros, que sean honestos y que le digan a la cara a la ciudadanía, que lo que quieren es votar con la derecha más rancia que hemos tenido en los últimos años en este país", ha exigido.

RESPUESTA AL LEHENDAKARI

Asimismo, ha criticado que "algunos han recurrido en este debate a excusas tan peregrinas como que el texto debe poder modificarse en el Congreso de los Diputados porque allí reside la representación de la ciudadanía". "Claro que sí, señor lehendakari, pero también hay otros asuntos, como las leyes del Concierto que siguen un procedimiento en el que no se cambia ni una sola coma", ha recordado a Iñigo Urkullu.

El secretario general del PSE también ha subrayado la "buena noticia" que supone la transferencia del Ingreso Mínimo Vital y ha destacado que ha sido "muy esperada y muy trabajada por los dos gobiernos".

"Es como se consiguen las cosas, a través del diálogo, de la búsqueda de consenso, del trabajo conjunto, de la cogobernanza real que es la que da de los resultados que todos buscamos", ha indicado antes de poner en valor el "compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el autogobierno vasco".