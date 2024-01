Isabelle Junot asegura que no hay crisis matrimonial entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva

MADRID, 27 (CHANCE)

La familia Presyler vuelve a estar en el foco mediático tras publicarse una supuesta discusión entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva en un conocido restaurante del centro madrileño y también por el embarazado de Ana Boyer, que está siendo toda una aventura para Isabel Preysler.

Este viernes nos encontrábamos con Isabelle Junot y no dudábamos en preguntarle si es cierto que Tamara e Íñigo están pasando por la que sería su primera crisis matrimonial y nos confesó que "yo les veo genial, de verdad".

Asimismo nos habló del embarazo de Ana Boyer y se hacía la remolona cuando le decíamos que iba a ser un niño: "A lo mejor lo sabía, es que no lo sé, tengo un jaleo", una táctica infalible para no meter la pata ante las cámaras por si no se ha desvelado todavía el sexo del bebé.

En cuanto a cómo han sido las primeras Navidades de su marido, Álvaro Falcó, sin su madre Marta Chávarri, nos aseguraba que han sido complicadas: "Bueno, os lo podéis imaginar". Pese a ello, explicaba que el nacimiento de su hija, Philippa, le ha ayudado mucho: "Juntos, sí, sí, sí".

Por último, Isabel también nos hablaba de su padre, Philippe Junot, con quien ha estado en Navidad y con el que se lo ha pasado "muy bien, feliz con él de verdad, lo paso muy bien cuando puedo pasar tiempo con él, lo aprovecho mucho".