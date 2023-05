Isabelle Junot da la cara por Tamara Falcó

MADRID, 21 (CHANCE)

Cuando parecía que todo estaba bien y que no habría ningún imprevisto, la polémica volvía a sacudir la boda de Tamara Falcó. El martes conocíamos que se ha quedado sin vestido de novia debido a un desacuerdo que ha tenido con las modistas, aunque también se ha hablado que ha sido por las exigencias de la Marquesa al querer plagiar uno de otra firma.

A raíz de trascender esta información, muchos han asegurado que el carácter de Tamara delante de las cámaras no tiene nada que ver con el que demuestra cuando nadie la ve. Prepotente, clasista y hasta soberbia... infinidad de adjetivos que se han utilizado para definir a la Marquesa de Griñón.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Isabelle Junot y preguntarle por todas estas informaciones. Cansada de lo que se ha dicho de Tamara, ha salido en defensa de ella y ha desmentido que sea una mujer consentida o que verdaderamente no sea la persona dulce que conocemos y esconde un lado oscuro "Tamara es un amor, cualquiera que la conoce lo sabe" y ha subrayado que "a Tamara la adoro y no tengo nada malo que decir de ella".

En cuanto a si cree que la boda pueda estar gafada, Isabelle nos ha dejado claro que no: "no sé, de verdad, no, imagino que todo va a salir muy bien". En cualquier caso, ha asegurado que ella y toda la familia le desean lo mejor: "la verdad que no sé mucho el tema lo único que sé es que va a estar espectacular el día de su boda eso".

Por último, también nos ha hablado de lo bien que lleva el embarazo y del espectacular momento que comparte junto a su marido, Álvaro Falcó: "Estoy feliz". No cabe duda de que este año será muy importante para toda la familia ya que son muchos las fechas importantes que tienen por delante.