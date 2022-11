Isabelle Junot, incapaz de decidir quién es su favorito para ganar 'Masterchef Celebrity'

MADRID, 24 (CHANCE)

Su buen hacer en la cocina, su esfuerzo por superarse día a día, su simpatía y sobre todo su naturalidad hicieron de Isabelle Junot una de las favoritas para ganar 'Masterchef Celebrity 7'. Sin embargo, y para sorpresa de muchos y decepción de sus incondicionales, la marquesa de Cubas - ya que está casada con Álvaro Falcó Chávarri - era expulsada en el último programa, quedándose a las puertas de la gran final.

En plena cuenta atrás para descubrir si es Patricia Conde, Manu Vaqueiro, Lorena Castell o María Escoté el ganador de la codiciada chaquetilla de chef, Isabelle ha reaparecido públicamente y, con una gran sonrisa, ha confesado que no es capaz de decidir cuál es su apuesta entre los cuatro finalistas, en los que ha encontrado a unos amigos para toda la vida.

"Es una pregunta muy difícil porque con cada uno de ellos creas una afinidad única" reconoce con el corazón dividido. Por ello, lejos de mojarse, la hija de Philippe Junot asegura que ve a los cuatro como justos vencedores: "Por una parte, Patricia, que es mi Chip, yo soy Chop. Por otra parte Lorena, que he ido conociéndola y es increíble. María, que no tengo palabras y me ha sorprendido muchísimo y es un amor. Y Manu, mi enemigo favorito, también. No podría elegir en este punto".

Y es que como confiesa, 'Masterchef Celebrity' ha sido "una experiencia increíble". "Aprendes muchísimo, es muy duro, pero es tan gratificante como difícil. No me esperaba que fuera tan difícil y tampoco tan divertido. Repetiría sin dudarlo" afirma, feliz por haberse "lanzado" a la aventura entre fogones y "orgullosa de haber llegado tan lejos".

¿Le ha servido lo aprendido en el programa y se ha convertido en una cocinitas en su casa?: "Por supuesto, cada noche haciendo esferificaciones, estoy haciendo falso caviar, estoy haciendo de todo" bromea, explicando que aunque se decanta por lo tradicional en lugar de por la alta cocina, "sí estoy disfrutando mucho más de cocinar".