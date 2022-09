Isabelle Junot se mantiene al margen de la polémica entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó

MADRID, 24 (CHANCE)

De vuelta de las vacaciones de verano y tras terminar el rodaje del concurso culinario en el que también participó Tamara Falcó, Isabelle Junot retoma la rutina con un buen paseo. La marquesa consorte disfrutaba de un paseo por las calles de Madrid sin la compañía de Álvaro Falcó, su marido desde hace solo unos meses.

En esta ocasión, aseguró no haber hablado con la hija de Isabel Preysler ni para felicitarle por su compromiso con Íñigo Onieva ni para comprobar cómo se encuentra tras publicarse un vídeo en el que el empresario le estaría siendo infiel con otra mujer. Prefiriendo quedarse al margen, simplemente aseguraba a la prensa que ella no tiene nada malo que decir sobre el empresario y continuaba con su paseo por la capital.

Isabelle prefiere no opinar sobre los videos que demuestran la supuesta infidelidad de Iñigo a Tamara, de hecho nos aseguraba que no ha hablado con la Marquesa de Griñón, ni para darle la enhorabuena por el compromiso "tampoco". La mujer de Álvaro Falcó, nos afirmaba que no tiene nada malo que decir sobre el empresario: "Yo de verdad no tengo nada malo que decir".

No cabe duda de que Isabelle quiere seguir manteniéndose al margen de todas las polémicas que están surgiendo por las informaciones de una posible infidelidad de Íñigo a Tamara. De esta manera, deja claro que su relación es buena, pero no quiere mojarse públicamente sobre los últimos acontecimientos.