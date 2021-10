Islas Cook, Auckland y los Westjords islandeses, los mejores destinos de 2022 para Lonely Planet

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Islas Cook, Auckland y los Westjords islandeses son los primeros de sus respectivas categorías, según ha anunciado este jueves Lonely Planet en su selección anual de los mejores países, ciudades y regiones para visitar.

Best in Travel 2022 es la 17ª recopilación anual de Lonely Planet, que recoge los mejores destinos del mundo y las experiencias más interesantes para el próximo año. En esta edición ha apostado con particular énfasis por las mejores experiencias de viaje sostenibles, procurando que los viajeros ejerzan un impacto positivo allí donde elijan viajar.

Para la editora de contenidos sobre viajes, el primer puesto como mejor país para visitar en 2022 lo ocupan las Islas Cook, seguido de Noruega en segunda posición y Mauricio en la tercera.

La región número uno para el año 2022 según Lonely Planet son los Westfjords (Islandia). Virginia Occidental (EEUU) y Xishuangbanna (China) ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Por otro lado, la ciudad número uno es Auckland (Nueva Zelanda), escogida por "su floreciente panorama cultural, que pone el foco en la creatividad local", mientras que Taipéi (Taiwán) y Friburgo (Alemania) cierran el 'top 3'.

Según el vicepresidente de Lonely Planet, Tom Hall, el lanzamiento de la lista anual de Lonely Planet con sus mejores destinos y experiencias no puede llegar "en mejor momento". "Tras un parón forzoso ha llegado el momento de recuperar los planes de viaje pospuestos y hacerlos realidad", ha añadido.