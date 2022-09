Ismael Beiro desvela qué consejo le ha dado Mercedes Milá para ser alcalde de Cádiz

MADRID, 25 (CHANCE)

Hace unos días saltaba la noticia de que Ismael Beiro podría ser el nuevo alcalde de Cádiz. El exgran hermano empezaba a movilizarse en varias plataformas para tratar de obtener el número máximo de votos en las próximas elecciones municipales del próximo año, una decisión meditada y que le ilusiona bastante.

Europa Press ha podido hablar con Ismael Beiro y nos ha desvelado lo que le ha dicho Mercedes Milá al saber que compite por la alcaldía de Cádiz "piensa como mi madre, me ha dicho: 'yo no te digo nada, llámame si me necesitas'", y no descarta contar con ella como consejera, ya que cree que sería una gran embajadora: "Es una buena embajadora por el desarrollo de Cádiz en todos los temas de cultura".

Con la naturalidad que siempre le ha caracterizado, Ismael nos confesaba que es un sueño que tiene desde su infancia: "De niño le decía a mi madre que quería ser alcalde de Cádiz, y ahora estoy con un equipo que no tiene nada que ver con la política, quiero ser uno más de ellos, por eso la palabra alcalde no la diría en mi vida".

Acompañado por su pareja, asiste a la boda de sus amigos Euprepio y Miguel, en el museo del traje de Madrid. Antes de entrar, el exgran hermano nos explica lo feliz que es en su rol de padre "intentaré sacar horas para disfrutar a mis hijos, no hay mejor diversión que ver la sonrisa de ellos, jugar con ellos, yo soy su juguete". Pese a ello, entre bromas asegura que si sus hijos le llamaran papá-alcalde "les quitaría el apellido".