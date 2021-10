Iturgaiz cree que el nacionalismo vasco "pronto recogerá el testigo" del catalán en la "carrera por romper España"

Denuncia que el nuevo estatus que "tejen PNV y Bildu" pretende crear una sociedad de "vascos alfa" y señalar a los no nacionalistas

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha lamentado que Pedro Sánchez es "un chollo para los independentistas" y ha augurado que el nacionalismo vasco "pronto recogerá el testigo" del catalán en la "carrera de relevos por romper España". En este sentido, ha afirmado que el nuevo estatus que "tejen entre PNV y Bildu" tiene como objetivo crear una sociedad de "vascos alfa y de vascos omega" y señalar a quienes son vascos, pero no nacionalistas.

Iturgaiz se ha pronunciado de este modo durante su intervención en la Convención que el Partido Popular celebra este fin de semana en Valencia, a la que han acudido más de sesenta cargos del PP vasco, liderados por su presidente y su secretaria general, Laura Garrido.

El líder del PP en Euskadi ha criticado, en este foro, las "mentiras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "¿Os acordáis cuando Sánchez dijo aquello de que gobernar con Podemos le quitaría el sueño, cuando dijo que no se indultaría a los golpistas catalanes, que jamás pactaría con Bildu? Pactó y mintió", ha señalado.

De este modo, ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez tiene como socios a "chavistas, golpistas y proetarras: es decir, todosaquellos que quieren destruir a España". Por ello, ha considerado que "España vive una tragedia con el Gobierno de Sánchez y con él peligra como nación".

También le ha acusado de ser "un gobierno sin escrúpulos cuando, por ejemplo, pacta el ministro Bolaños o se fotografían los socialistas con esa Bildu que es la representación de la tiranía de la radicalidad y el horror en el País Vasco". "Bildu es Otegi, Parot, Josu Ternera", ha advertido.

En esta línea, ha denunciado que EH Bildu "es la que justifica el terrorismo, la que no condena las amenazas y agresiones a jóvenes de Nuevas Generaciones del País Vasco, la que organiza los vomitivos 'ongi etorris' a los criminales de ETA, la que amenazó con ir a Madrid a tumbar el régimen. Toda una infamia y una ignominia".

A juicio de Carlos Iturgaiz, Pedro Sánchez es "un chollo para los nacionalistas, para avanzar en sus reclamaciones y deseos independentistas".

El presidente de los populares vascos ha advertido de que "el separatismo está en una carrera de relevos para romper España". Según ha apuntado, "primero fue Ibarretxe; fracasó, y pasaron el testigo a los separatistas catalanes. Pero en esa carrera de relevos ya se preparan de nuevo los separatistas vascos para retomar el testigo".

VASCOS ALFA Y OMEGA

En este sentido, ha criticado que "en el País Vasco, con permiso de Sánchez, se ataca y difama a los jueces, se intensifica anular la presencia de España, se pretende educar desde el adoctrinamiento y que desparezca el español como lengua".

"Y, para colmo, se teje un nuevo estatus entre PNV y Bildu para cargarse el Estatuto de Gernika y la Constitución Española. Los pasos de los nacionalistas van dirigidos a hacer una sociedad de vascos alfa, los nacionalistas, y de vascos omega, los vascos que no lo somos, los vascos que nos sentimos vascos y españoles", ha agregado.

Itugaiz ha asegurado que el PP vasco va a "dar la batalla" y "no bajará los brazos ante las embestidas del nacionalismo". Según ha subrayado, "no dejaremos de representar y de defender a los miles de vascos que son como nosotros, que viven preocupados y atenazados, cuando no acosados y agredidos como nosotros, y que como nosotros se sienten vascos y españoles".

Durante la jornada de este sábado también han intervenido en la Convención del PP la diputada por Bizkaia y presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, y los presidentes del PP de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Iñaki Oyarzabal, Raquel González y Muriel Larrea, respectivamente, y el alcalde de Navaridas, Miguel Ángel Fernández.