Iturgaiz defiende en su despedida que Feijóo "va a ser un gran presidente para sacar al país de la ruina del sanchismo"

Recuerda a las víctimas del PP de ETA y dice que fue un "genocidio político perpetrado por muchos que hoy integran Bildu, socios de Sánchez"

VITORIA, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado en su despedida al frente del partido en Euskadi que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, "va a ser un gran presidente de España para sacar a este país de la ruina del sanchismo" y ha añadido, por otra parte, que deja la presidencia del PP vasco habiendo cumplido los objetivos de "ensanchar" el PP vasco y "crecer en votos".

El PP vasco celebra este sábado en Vitoria su 16 Congreso extraordinario, que se desarrolla bajo el lema 'Mirando al futuro/Aurrera begira' y en el que se dan cita más de 400 compromisarios para elegir a la persona que dirigirá en los próximos años la formación, en sustitución de Carlos Iturgaiz.

El ex diputado general de Álava, ex delegado del Gobierno en el País Vasco y actualmente diputado en el Congreso Javier De Andrés es el único candidato a presidir el PP en esta nueva etapa, del que ha dicho Iturgaiz que va a cosechar unos "brillantes resultados".

En el Congreso, y tras un vídeo de despedida que le habían preparado para elogiar su figura, Iturgaiz ha trasladado a los compromisarios que ha sido "un orgullo" volver a representar a su "gran familia política", el PP del País Vasco. "Un cargo que he llevado con todo orgullo", ha destacado.

Carlos Iturgaiz ha trasladado su afecto y cariño a los anteriores presidentes del PP vasco, a los que ha citado, entre ellos, a Alfonso Alonso, al que ha dicho que no hay "nada de frialdad" entre ellos, sino "mucha calidez".

MEMORIA

Además, ha destacado que un "partido político sin memoria sería un partido político sin futuro". "Sin memoria no hay futuro y nuestro partido político tiene memoria y yo tengo en la memoria lo que hemos sufrido en esta tierra por defender las siglas de nuestro partido político ante el acoso terrorista etarra que pretendió que desapareciéramos física y políticamente de nuestra tierra", ha manifestdo.

Iturgaiz, que ha citado algunos de los representantes del PP asesinados por ETA, ha señalado que intentaron "aniquilar" al PP "como antes pretendieron con AP y UCD". Según ha denunciado, fue "un genocidio político comandadado por muchos de los que hoy se integran en las filas de Bildu, y que, desgraciadamente, hoy en día son aliados políticos de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha señalado que la "dignidad" que les ha proporcionado su amor al País Vasco y España ha sido la fuerza que les ha permitido resistir" y "no pudieron con ellos".

Asimismo, en su discurso ha agradecido el respaldo de todo el PP de España "en nombre de todo el PP vasco", en muchos casos, completando las listas del PP vasco. Especialmente, ha destacado "la confianza el apoyo y la cercanía de Feijóo durante todo este tiempo" con los populares vascos y se ha mostrado convencido de que "que va a ser un gran presidente de España para sacar a este país de la ruina del sanchismo".

"Eres un gran tipo. Eres una gran persona. Además, con un hijo medio vasco que como salga bueno en el fútbol, lo ficharemos en el Athletic. Y Alberto, a ti te necesitamos, porque en el actual gobierno de España Sánchez nos coloca a todos los españoles y nos intenta empujar para abajo, hacia el precipicio, hacia el abismo", ha remarcado.

Además, ha elogiado la capacidad del futuro presidente del PP vasco, Javier de Andrés, para emprender esta nueva etapa y, tras ponerse a su disposición "para lo que necesite", le ha deseado suerte en esta singladura al frente del PP Vasco.

Iturgaiz no ha querido dar ningún consejo a Javier de Andrés porque "tiene suficiente experiencia en la gestión" y siempre lo ha hecho "fenomenal" pero sí le ha hecho un "aviso" y es que no volverá a ser presidente del PP vasco por tercera vez. "Así que por favor Javier, toma buena nota y ahí te las compongas", ha bromeado.

El presidente del PP vasco ha asegurado que "es tiempo de renovación y de personas y nuevos equipos" "Dejo así una etapa que comenzaba hace casi cuatro años en unos momentos complicados y traumáticos para el PP Vasco", ha añadido

Carlos Iturgaiz ha aprovechado para hacer balance de su etapa liderando el PP vasco y ha señalado que es una "hoja de ruta de objetivos cumplidos para cuando llegase este momento de pasar el testigo".

Por una parte, entre esos objetivos "cumplidos" ha citado el de "unir y coser" al PP vaco tras la profunda crisis de la que venían y que dejó al partido "bajo mínimos" tras sufrir "un severo trauma" que lograron "superar entre todos".

Asimismo, en segundo lugar, se ha referido a "ensanchar" al partido con la incorporación de personas provenientes de otros ámbitos, de otras formaciones políticas, así como a haber incorporado a gente joven

También ha destacado que han crecido en votos y en representación institucional "cambiando una tendencia contraria". En este sentido, ha afirmado que en mayo lograron un 30% más de concejales y junteros y también ha destacado los resultados en las últimas generales.

Junto a ello, ha celebrado "haber desalojado" con sus votos "a los antidemócratas proetarras de Bildu, de todas esas instituciones donde habían ganado elecciones el pasado mes de mayo". "Gracias a los populares vascos les hemos quitado diputado general y alcaldes proetarras a los de Bildu en esta tierra. Lo hemos hecho entre todos", ha subrayado.

Iturgaiz ha querido aprovechar para recordar a su familia que son "los sufridores" de todos lo que están en política. En su discurso, ha citado a su mujer Lorena, a su hijo Koldo y especialmente a su otro hijo, Mikel "por haber sufrido injustamente lo que muchas veces no está escrito".

Por último, ha traslado a los asistentes que los éxitos son "vuestros" y los errores suyos y ha lamentado si en alguna ocasión "ha fallado. "Con todos vosotros ha sido muy sencillo trabajar porque me lo habéis puesto muy fácil. Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Siempre me tendréis a vuestro lado", ha finalizado.