Iturgáiz denuncia que no se deje hablar a la hermana de Miguel Ángel Blanco en su homenaje del domingo en Ermua

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha denunciado hoy que no se haya invitado a hablar a la hermana de Miguel Angel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA hace 25 años, en el homenaje que se celebrará el domingo en Ermua. Además, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene ese día "una oportunidad de oro" para "romper con Bildu y dejar de ser el socio" de un partido "dirigido por los jefes de ETA". Si no, ha advertido, "no sería entendible su presencia".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el presidente de los populares vascos ha considerado que Sánchez tiene este domingo, en el acto institucional que se celebrará con motivo del 25º aniversario del secuestro y asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco, "una oportunidad de oro, delante del Rey y de toda España de romper con Bildu y dejar de ser el socio" de un partido "dirigido por los jefes de ETA" y que esta misma semana en el Ayuntamiento de Pamplona "se ha negado a condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco".

A su juicio, "si no lo hiciera así, no sería entendible su presencia" en el homenaje. "¿Cómo vas a ir a hablar de Miguel Ángel Blanco cuando tú estás pactando, negociando con los que justifican el asesinato de Miguel Ángel Blanco, con los que son socios de ETA?. Sería una afrenta de Sánchez, también a lo que es el espíritu de Ermua y a lo que significa la semblanza de Miguel Ángel Blanco", ha manifestado.

Según ha insistido, "sería una afrenta que asista a Ermua la persona que blanquea y se jacta de pactar con el partido dirigido por los jefes de ETA y que esta misma semana va a pactar con ellos la memoria histórica", aunque, a su entender, "lo que están pactando es memoria histérica de Sánchez".

"Porque lo histérico es el comportamiento irracional, es irracional hacer víctimas a los verdugos por orden de los jefes de ETA, que son los que mandan en Bildu y en el Gobierno de Sánchez en estos momentos, porque es el socio preferencial del PSOE y de Sánchez", ha indicado.

"LO NATURAL"

Por otro lado, ha pedido que se "rectifique" en relación a la intervención en este acto de Marimar Blanco porque "no es entendible" que "en un acto sobre Miguel Ángel Blanco no hable la hermana". "¿Porque es parlamentaria del PP? Pero si Miguel Ángel Blanco era concejal del PP", ha señalado Iturgaiz, que ha exigido que en el acto de Ermua "pueda hablar la hermana de Miguel Ángel Blanco, porque es lo natural".

El presidente del PP ha recordado los días "inolvidables" hace 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco --que "cobraba por ser concejal 300 pesetas"--, unos hechos con los que ETA "vino a decir a todos los dirigentes del PP que, desde lo más bajo en la pirámide política hasta lo más alto, están todos amenazados y pueden seguir el camino" del edil de Ermua.

"Como así fue", ha lamentado Iturgaiz, que ha denunciado que ETA decidió que el PP del País Vasco "tenía que desaparecer física y políticamente de esta tierra" aunque "no lo consiguieron".

Por otro lado, ha resaltado que el secuestro y asesinato de Blanco cambió la actitud de la sociedad vasca, que sufría "la enfermedad del miedo" porque "no se podía hablar de política ni en las propias casas" y, aunque había "gente valiente que salía a la calle a decir basta ya", eran "muy minoritarios". Según ha indicado, "lo de Miguel Ángel Blanco fue la gota que colma el vaso" y se vio a "esa muchedumbre en la calles" para decir "tantas cosas que no nos atrevimos en tantas ocasiones".

Iturgaiz ha asegurado que, en estos 25 años, nadie de la izquierda abertzale se ha acercado a él para hablar de este asunto "nunca jamás", pero tampoco lo espera. "Si Bildu está dirigido por los jefes de ETA, por David Pla, Beloki, personas que han sido jefes de la cúpula de ETA que ordenaron el asesinato de Miguel Ángel Blanco y tantas personas", ha señalado.

En esta línea, preguntado si le gustaría que EH Bildu acudiera al homenaje de Ermua, ha cuestionado "cómo van a estar aquellos que no hace falta que lleguen los 25 años de Miguel Ángel Blanco para saber cuál es la actitud de Bildu en estos momentos".

De este modo, ha remarcado que en esta legislatura EH Bildu "ha tenido oportunidades de condenar, no solo asesinatos, simples agresiones, amenazas a cargos del PP, de Nuevas Generaciones, a personas por ser hijos de determinado político, a ertzainas...." y, sin embargo, "no lo han hecho".

"Tenemos que ser conscientes de que sigue habiendo un partido en esta tierra que no apuesta por la convivencia. Sigue habiendo un partido político en esta tierra que será legal, porque lo decidieron algunos jueces, pero no es democrático. Sigue habiendo un partido político en esta tierra que no ha pasado la prueba del algodón democrático", ha remarcado.