Iturgaiz dice que Urkullu tendrá a PP-Cs "para salvar vidas y la economía, no para la autodeterminación"

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario PP-CS, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, podrá contar con ellos para "salvar vidas y la economía", pero ha advertido de que su "línea roja infranqueable está en la pretensión de hacer un nuevo Estatuto para anexionar Navarra y pedir el derecho de autodeterminación".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha indicado además que la posibilidad de que Cs apoye los PGE "no tiene por qué afectar al acuerdo" con el PP en Euskadi o Navarra. "La formación que lidera Inés Arrimadas puede hacer lo que desee; nosotros, como PP, no respaldaremos unos Presupuestos con un partido, Podemos, que quiere cargarse la Monarquía y la Constitución", incide.

Tras señalar que PP-Cs llevará a cabo "una oposición constructiva" en Euskadi, indica que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "nos tendrá para salvar vidas, para regenerar la industria y reconstruir la economía".

"Pero también le digo que nuestra línea roja infranqueable está en la pretensión de hacer un nuevo Estatuto para anexionar Navarra y pedir el derecho de autodeterminación. No olvidemos que el PNV tiene al PSE de compañero de Gobierno, pero tiene otra pareja de baile, que es EH Bildu", advierte.

Iturgaiz afirma que le parece bien reformar el Estatuto, pero insiste en que no se puede contar con su grupo parlamentario "para pretensiones secesionistas". En esta línea, acusa al PSE de haberse "puesto de perfil" y haber decidido "repartirse los asientos y aparcar las discrepancias". "Yo si fuera el PSE no me habría permitido un socio con pretensiones secesionistas. Lavarse las manos es una grave irresponsabilidad de la señora Mendia y poco favor hace al constitucionalismo", añade.

GOBIERNO VASCO

Respecto al nuevo Ejecutivo vasco, Iturgaiz dice que es "curioso" que aquellas áreas en las que la gestión ha sido "caótica e ineficaz, lo que haya hecho Urkullu es quitar a sus responsables para después recolocarlos y tirar de puertas giratorias".

"A eso se suma que acabamos de conocer que al Gobierno vasco le parece bien congelar los suelos a los funcionarios. Y, por contra, se han nombrado dos vicelehendakaris, lo que es un verdadero dispendio... Aquí todo es incoherencia", considera, para añadir que la decisión de que Jonan Fernández no siga vinculado al área de Víctimas es "de lo mejor que ha hecho el lehendakari hasta ahora", aunque "ojo, lo ha recolocado".

Cuestionado por el hecho de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, lamentara la muerte del recluso de ETA Igor González Sola, Iturgaiz cree que es "el peaje que está pagando por el apoyo de EH Bildu en el Congreso y en Navarra".

"Para mí lo que hizo es repugnante. La madre de Maite Pagazaurtundua dijo en su día a unos dirigentes socialistas: 'Haréis cosas que nos helarán la sangre'. Pues se nos congela. Ningún Presupuesto puesto vale el arrodillarte ante los terroristas", expresa.