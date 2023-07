Iturgaiz lamenta que PNV, tras su "batacazo" del 23J, insista en un apoyo a Sánchez que le "desgasta electoralmente"

Asegura que el liderazgo Feijóo, "lejos de estar cuestionado", está "más fortalecido que nunca" porque "ha ganado las elecciones" para el PP

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha lamentado que en Euskadi el PNV, "tras su batacazo" en las elecciones generales del pasado domingo, insista en su apoyo al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que "le desgasta electoralmente". Además, ha asegurado que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo "lejos de estar cuestionado" está "más fortalecido que nunca" porque ha ganado las elecciones para un partido político que "hace un año y medio estaba en unos momentos complicadísimos".

Iturgaiz ha comparecido este miércoles en rueda de prensa, después de la celebración de la junta directiva regional del PP vasco, donde han felicitado a Feijóo por "su triunfo" en las elecciones generales del pasado domingo.

En ese sentido, ha destacado que el PP "ha ganado las elecciones generales en España de una forma clara, impensable apenas hace un año y medio con la crisis que tuvo". Tras afirmar que en los resultados obtenidos el PP vasco ha puesto su "granito de arena", ya que ha pasado de 85.000 votos en las elecciones municipales y forales de mayo a conseguir 132.000 votos en las generales, "con más porcentaje, más votos y más escaños en julio".

"Si ya en mayo había una gran recuperación de concejales y de junteros, con 30% más de concejales y junteros que hace cuatro años anteriores, en julio se ha visto también esa recuperación en votos, escaños y porcentajes, de forma hemos mantenido el escaño de Bizkaia y hemos obtenido el diputado por Álava, tras dos elecciones anteriores sin lograrlo", ha remarcado.

Carlos Iturgaiz ha dicho que, en estos momentos, el PP tiene enfrente "un Pedro Sánchez sin escrúpulos, como no los tuvo durante la anterior legislatura, cuando pactó con los que decía que no iba a pactar". "Hay un frente sanchista de izquierdas que no se detiene y que, además, Sánchez va a intentar reactivar, como en Navarra donde vamos a ver una alianza entre Bildu con el PSN dando relevancia a Otegi y a los proetarras", ha advertido.

Asimismo, ha censurado que ese "frente de izquierda sanchista está dando también una especial a Puigdemont, un prófugo de la justicia española".

Iturgaiz ha asegurado que la situación política que vive España, tras los resultados del 23J, es "endiablada, se mire por donde se mire" porque "España corre el grave peligro de que Pedro Sánchez pacte con los enemigos de la propia España, como lo hizo con el primer gobierno Frankenstein".

En ese sentido, ha advertido que España "sufriría mucho con un gobierno Frankenstein bis" porque "ya oímos a Otegi y a la representante de Puigdemont la misma noche electoral diciendo que van a por todas, que tienen el aval de Sánchez para romper España, y, desgraciadamente, ya estamos viendo que esto es así".

Video del día Jaume Asens, enviado ppor Yolanda Díaz para negociar con Puigdemont

defiende el "encaje constitucional" de la amnistía

Además, ha lamentado que en Euskadi, el PNV, "tras su batacazo electoral, está insistiendo en formar parte de ese frente sanchista que tan pocos beneficios electorales le está trayendo".

De cara a las elecciones autonómicas vascas y a los efectos que podría tener para el PNV su apoyo a un gobierno de Pedro Sánchez, el dirigente popular vasca ha afirmado que al PNV "le desgasta electoralmente su apoyo a Pedro Sánchez", por lo que, en su opinión, el partido jeltzale "debe reflexionar clarísimamente por ese desgaste que le produce en Euskadi apoyar a Sánchez".

El líder de los populares vascos ha asegurado que el PNV "está pagando un altísimo coste electoral por ir a rebujo de Sánchez" y "en Sabin Etxea --sede jeltzale-- deberán sacar conclusiones". Además, ha dicho que "el blanqueamiento de Sánchez a Bildu destroza electoralmente al PNV" porque, "quien saca los beneficios y los réditos electorales, es Bildu, en detrimento del PNV". "Ser aliado de Sánchez y estar a su sombra engrandece a Bildu y debilita al PNV", ha reiterado.

CONTACTOS

Carlos Iturgaiz ha señalado que el PP ha iniciado contactos con varios partidos políticos, "como con Vox, con PNV, Coalición Canaria y UPN" porque "tenemos toda la legitimidad para hacerlo porque hemos ganado las elecciones".

"En toda nuestra historia democrática, siempre ha formado gobierno el partido que ha ganado las elecciones. Hay otros partidos que han ganado a sus expectativas, pero han perdido la selección y, por lo tanto, nuestra prioridad siempre será evitar un bloqueo que el Partido Socialista ya ha hecho en otras ocasiones", ha dicho.

Tras criticar que Pedro Sánchez no ha felicitado todavía a Alberto Núñez Feijóo por ganar las elecciones, el líder de los populares vascos ha dicho, en cualquier caso, que no les sorprende por Sánchez "prefiere un gobierno Frankenstein bis".

En esa línea, ha remarcado que "lo importante no es el PP, ni el PSOE, sino España, que corre grave riesgo con un gobierno Frankenstein bis como quieren y pretenden los proetarras de Bildu, que siguen justificando lo justificable y siguen haciendo apología del terrorismo".

El Partido Popular, ha asegurado, no va a "tirar la toalla" porque tienen "toda la legitimidad para para intentar formalizar un gobierno y luego veremos lo que hacen los demás partidos".

FEIJÓO

Por otro lado, preguntado por si está cuestionado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo tras las declaraciones de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en las que afirma que el líder el PP se ha equivocado en la campaña para las elecciones generales "diciendo que prefería al PSOE" antes que a Vox y sugiere que el futuro de su partido pasa por la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Iturgaiz ha asegurado que, "lejos de estar cuestionado, está más fortalecido que nunca".

Según ha destacado, en la Junta Directiva Nacional "todos los presidentes autonómicos del partido apoyamos a Alberto Núñez Feijóo incondicionalmente". "Cómo no le vamos a apoyar si lo que ha hecho Alberto Núñez Feijóo es ganar las elecciones para el Partido Popular, un partido político que hace un año y medio estaba en unos momentos complicadísimos", ha defendido.

Además, ha pedido no olvidar que el líder del PP nacional "dijo ha ganado las elecciones para el Partido Popular en el mes de mayo y ha vuelto a ganar las elecciones en el mes de julio, con lo cual, lejos del debilitamiento, el que gana se fortalece", y ha insistido en que el partido tiene "un gran referente al frente, que es Alberto Núñez Feijóo".