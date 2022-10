Iturgaiz: "La Ley vasca de Memoria Histórica corre el riesgo de ser una Ley de desmemoria intencionadamente amnésica"

Pide que se contemple la llamada "represión republicana" o laexistencia del terrorismo de ETA en la tramitación del Proyecto de Ley

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha denunciado que el Proyecto de Ley 'De Memoria Histórica y Democrática de Euskadi', que ahora se está tramitando en el Parlamento Vasco, "corre el riesgo de ser una Ley de desmemoria e intencionadamente amnésica".

Iturgaiz ha presentado esta tarde en Bilbao '4 de enero de 1937 ¿El Guernica del PNV?', último libro del economista, empresario y escritor Carlos Olazábal y publicado por la Fundación de Estudios Populares Vascos. "Una lectura necesaria para realizar el obligado revisionismo histórico pendiente aún de hacerse en esta tierra", ha dicho.

En su intervención, el dirigente popular ha señalado que "ya se conoce el arte del nacionalismo a la hora de retorcer la historia, que lo ha hecho con el pasado, pero que sin escrúpulos pretende hacerlo ahora con la más reciente".

Según ha informado el PP, como ejemplo, ha citado el Proyecto de Ley `De Memoria Histórica y Democrática de Euskadi', iniciativa legislativa "con olvidos importantes y que supone un profundo ejercicio de desmemoria para con actores y actuaciones que causaron graves daños a la convivencia y fueron vulneradoras de los derechos humanos de ciudadanos vascos en relación con el periodo temporal que abarca, 1936-1978".

"ETA, que ha tratado de imponer su proyecto totalitario a la sociedad vasca mediante la amenaza, el asesinato, el secuestro y la extorsión, no consta en el Proyecto de Ley. Otro olvido clamoroso en el Proyecto son las víctimas de la actuación durante la Guerra Civil de personas, grupos del ejército y milicias que llevaron a cabo graves crímenes de guerra y detenciones ilegales, bajo las órdenes de las autoridades republicanas y autonómicas", ha manifestado.

Se ha referido, en concreto, a las víctimas que fueron detenidas "ilegalmente" y conducidas a las cárceles de Bilbao (Larrinaga, Ángeles Custodios, Carmelo, Casa Galera) y otras localidades, así como en los barcos prisión (Altuna Mendi y Cabo Quilates); los crímenes de los 17 de Elosu o de los 22 de la cárcel de Durango, "que no fueron impedidos tal vez por dejación o tal vez por incompetencia por las autoridades del Gobierno Vasco quien entonces gestionaba y custodiaba las prisiones vascas". "Pues bien, estas víctimas de lo que podríamos llamar 'represión republicana' no existen tampoco para el Proyecto de Ley", ha alertado.

Para Carlos Iturgaiz, no hay duda de que una memoria histórica y democrática "debe contemplar, para ser completa y veraz, todo lo que ha sido un obstáculo para la construcción de la convivencia y la democracia entre vascos". "De lo contrario, no habrá ni verdad, ni justicia ni reparación como pretende dicha Ley. La llamada 'represión republicana' o la existencia del terrorismo de ETA son realidades que dicha Ley vasca no puede obviar. Hacerlo la convertirá en una ley de desmemoria e intencionadamente amnésica", ha concluido.