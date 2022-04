Iturgaiz pide al Gobierno Vasco que "no eche un pulso a familias y empresarios" y baje los impuestos

Denuncia que el "nacionalismo obligatorio" está llevando a "arruinar sectores y no a buscar soluciones" en Euskadi

VITORIA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha reclamado al Gobierno Vasco que deje de echar "un pulso a familias y empresarios" y baje los impuestos, ya que "los bolsillos" de los ciudadanos "están tiritando".

El dirigente popular ha acudido este domingo a Navaridas con motivo de la novena edición de los Encuentros del vino que se celebran en la localidad alavesa. Junto a Iturgaiz, el alcalde, Miguel Ángel Fernández, y cargos del Partido Popular de Álava han tomado parte en la edición que este año comparte fiesta enogastronómica con productores y pequeñas bodegas familiares de la isla de La Palma, después de la crisis del volcán Cumbre Vieja.

Tras recordar la importancia del sector vinícola, Iturgaiz ha trasladado además su apoyo a todos los sectores que lo están pasando "muy mal" por la crisis, y ha incidido en que es "urgente" ayudar a todas la familias y bajar "los impuestos, la presión fiscal y que desaparezca la burocracia".

"Es inaudito que el lehendakari Urkullu y el consejero Azpiazu echen un pulso que nadie entiende contra empresarios y familias vascas. Ellos no quieren bajar impuestos y eso es empobrecer a nuestra tierra y a los sectores que demandan apoyos y ayudas", ha denunciado.

En esta línea, ha reconocido que no comprende "la cerrazón y el pulso" que, a su juicio, el Gobierno Vasco "echa contra empresarios y familias ya que, cuando hablamos de bajar impuestos, hablamos de las cosas del comer".

"Los bolsillos de las familias están tiritando por la grave crisis económica que padecemos. Miremos los modelos que funcionan, donde gobierna el PP, Madrid, Andalucía y Castilla y León, donde se bajan los impuestos y la presión fiscal, lo que ayuda a empresarios, sectores necesitados y familias", ha indicado.

CONGRESO

Respecto a la celebración del Congreso del PP vasco y su futuro al frente de la formación, Iturgaiz ha reiterado que él se debe a sus compañeros y al presidente Núñez Feijóo.

"Cuando el congreso del PP vasco se vaya a celebrar y desde la dirección nacional y la dirección del PP vasco conjuntamente se ponga la fecha tomaremos las decisiones. Cuando se convoque es cuando se tienen que tomar las decisiones", ha insistido.

No obstante, ha reconocido que se ve con "ganas" y dispone además de "un gran equipo". "Yo me debo a mi equipo. Cuando se celebra un congreso no solo es la figura de quien lo va a presidir, sino que yo siempre pienso en el quipo. Yo tengo un gran equipo que me pone las cosas muy fáciles. Ellos ya han dicho que apoyarían una lista de mi persona, pero yo daré ese paso cuando se convoque el congreso, que es cuando hay que hacerlo", ha añadido.

Por otro lado, ha subrayado que el PP es un partido "unido, fuerte y que hace en estos momentos las cosas muy bien". "Nosotros pensamos en los vascos y para solucionar problemas reales tenemos proyectos e ideas. Queremos hablar menos de nosotros y más de los problemas de esta tierra porque la gestión del PNV y del Gobierno Vasco es un absoluto desastre", ha expresado.

En este sentido, ha sostenido que el "nacionalismo obligatorio" está llevando a "arruinar sectores y no a buscar soluciones" pese a que se cuenta con un Concierto Económico que posibilitaría bajar impuestos.