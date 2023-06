Iturgaiz pide al PNV que reflexione y advierte de que si no se pacta con PP se abriría una etapa de inestabilidad

Rollán reafirma que PP usará su "llave" para "cerrar la puerta a Bildu" y defenderá sus propuestas "con uñas y dientes"

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha pedido al PNV que reflexione y le ha advertido de que, si no se pacta con el Partido Popular, se abriría una etapa de inestabilidad en muchas instituciones.

"El Partido Popular es en muchos ayuntamientos, en instituciones como la Diputación de Guipúzcoa, llave para dar estabilidad, tranquilidad y normalidad en esas instituciones. La estabilidad, la normalidad y la tranquilidad política se da con el pacto, y hay que pactar", ha indicado, en declaraciones realizadas en Bilbao, junto con el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, quien ha participado en un acto de agradecimiento a cargos y afiliados del Partido Popular de Bizkaia.

El líder del PP vasco ha insistido en que la posición de su partido es la de llegar a pactos con los partidos democráticos porque "van a necesitar" del Parido Popular. "Si no quisieran pactar con el Partido Popular, entraríamos en una etapa de inestabilidad, pero no por parte del Partido Popular, sino por los partidos que no quieren pactar con el Partido Popular", ha advertido.

En este sentido, ha apuntado que PNV y PSE-EE tienen tiempo para reflexionar y para que se den cuenta que el Partido Popular "da estabilidad a muchas instituciones del País Vasco" y está abierto "evidentemente" a llegar a esos pactos, para insistir en que el PP va a desalojar a Bildu de todas las instituciones donde pueda.

ROLLÁN

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha reafirmado que su partido utilizará la "llave" que tiene para "cerrar la puerta a Bildu allí donde sea posible", y ha asegurado que los populares defenderán "con uñas y dientes" sus propuestas en cada institución para mejorar "el día a día" de la ciudadanía.

Tras agradecer a sus compañeros el esfuerzo realizado para las elecciones municipales y forales del 28 de mayo, ha instado a no relajarse y a hacer todo lo posible para que "todos y cada uno de los electores que no tengan claro si el próximo día 23 de julio van a poder acudir presencialmente a las urnas, que recurran al voto 'vía Correos', que es una herramienta fiable, segura y que no cabe por lo tanto ningún tipo de duda ni de sospecha".

Dicho esto, ha apuntado que aunque las encuestas en estos momentos son halagüeñas y favorables para el PP, "en el interior de las urnas no hay ni una sola papeleta, por lo que todo está por escribir".

Respecto a la posibilidad de pactos para después del 23 de julio, Rollán ha manifestado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a hacer "en el conjunto de España lo que ya ha hecho con antelación en Galicia: pactar con todos y cada uno de los españoles".

"Las encuestas en estos momentos son favorables, pero no tenemos ninguna papeleta en las urnas y desde luego lo que aspiramos es a tener un amplio respaldo, un respaldo suficiente y lo decimos alto y lo decimos claro: para poder gobernar en solitario. Aspiramos a gobernar", ha indicado.

Preguntado por la estrategia del PP de cara a pactos en los ayuntamientos y comunidades autónomas, el dirigente popular ha asegurado que "desde Madrid no se tutela a ningún territorio, ni se va a marcar ningún camino". "Nuestros compañeros en las respectivas comunidades autónomas tienen capacidad y conocimiento suficiente, porque serán en pro del interés general y de aquellos vecinos a los que representan, independientemente de que nos hayan votado o no nos hayan votado", ha añadido.

En concreto, sobre el papel "determinante" del PP vasco, ha defendido que esta formación tiene la "llave para cerrar la puerta, allá donde sea posible, a Bildu, pero también tiene la llave para garantizar la estabilidad y la buena gobernanza en muchas otras localidades".