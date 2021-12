Iturgaiz (PP) dice que 2021 ha sido el año en que PNV y PSE han actuado como "blanqueadores" de EH Bildu

Acusa a jeltzales y socialistas de estar en una "alocada y frenética carrera por obtener los favores de los negacionistas de la paz"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que 2021 ha sido en Euskadi "el año en que PNV y PSE han sido los blanqueadores de EH Bildu tras protagonizar "una alocada y frenética carrera por ver quién atraía a la izquierda abertzale para obtener los favores del brazo político de ETA".

Iturgaiz ha resumido en estos términos, lo que ha sido, desde su punto de vista, el año político en Euskadi, durante una comparecencia realizada en la sede del PP de Bilbao.

El líder de los populares vascos ha afirmado que, en este contexto, le preocupan "más" los blanqueadores que los que han sido blanqueados porque "a esos, ya les conocemos todos: son la Batasuna de siempre, la que justifica a la banda ETA, que se niega a condenar sus crímenes y que homenajea y recibe a líderes etarras que son verdugos y a los que colocan hasta en la dirección de Sortu, como han hecho con David Pla", ha enumerado el líder popular.

Por su parte, ha añadido, "EH Bildu será un partido legal por mandato judicial, pero todo lo que tienen de legal, lo tienen de antidemocrático y la prueba del algodón democrático es imposible que la pasen con sus acciones, declaraciones y comportamientos".

En este punto, Iturgaiz ha recordado que PNV y PSE recibieron con "alborozo" el "enésimo engaño de EH Bildu, cuando dijeron que renunciaban a los 'ongietorris' públicos aunque se ha demostrado que solo era una treta y un engaño más".

Iturgaiz ha manifestado que ese comportamiento lo lleva la izquierda abertzale "en sus genes, en su ADN, porque en ese entramado, tanto el que está dentro, el que sale, como el que aplaude, es una bacteria de odio y de radicalidad que sin duda está humillando a las víctimas de ETA".

"Es a estos negacionistas de la paz a quienes PSE y PNV blanquean, con quienes pactan sin escrúpulos y bailan al son de los que quieren tumbar el modelo constitucional de este país".

En su opinión, el PP es "el único partido" de Euskadi garante de la defensa constitucional y estatutaria porque "no pactará ni negociará ni dialogará jamás con el brazo político de ETA".

El presidente del PP ha afirmado que "todos los partidos vascos, salvo el PP, son muletas de EH Bildu en Euskadi, todos, porque llegan a acuerdos con ellos y el PP es el único referente de la defensa del espacio de la moderación y la centralidad en contra de la radicalidad nacionalista y del frentismo de izquierdas".

NUEVO TRIPARTITO

En su intervención, Carlos Iturgaiz ha trasladado que Euskadi acaba el año con la conformación de un nuevo tripartito entre PNV, PSE y EH Bildu para poner en práctica, ha añadido, un pacto político en torno a tres ejes: "la excarcelación de etarras, la inmersión lingüística en la enseñanza para eliminar el castellano y el nuevo estatus hacia el derecho a decidir y la autodeterminación", ha citado.

Tras acusar a PNV y PSE de haber renunciado a "cualquier exigencia democrática a EH Bildu, pese a que muestran un solo ápice de arrepentimiento por el daño causado, el líder del PP ha indicado que, la nueva manera de resituarse del PNV en este último periodo, ha dejado al lehendakari "profundamente desorientado" que va a llevar a los vascos a "una cuesta de enero interminable".

En su opinión, Urkullu tan pronto "lleva un día a los vascos a 1839, como critica desde tribuna parlamentaria a los empresarios por defender el modelo fiscal de Madrid; o saca pecho de que los vascos paguen más y se muestra ufano de tener los impuestos más altos que otras comunidades autónomas".

GESTIÓN SANITARIA

También se ha referido a la situación provocada por la pandemia para analizar la gestión del Gobierno Vasco. Tras afirmar que Osakidetza ha demostrado en este tiempo que cuenta con "magníficos profesionales", que han tenido un comportamiento "ejemplar", Iturgaiz ha lamentado que inmersos en una sexta ola, Euskadi siga "con los mismos síntomas políticamente hablando".

"Terminamos el año como lo comenzamos: con un gobierno superado por el virus y con Urkullu desacreditado en su gestión sanitaria", ha criticado.

En este sentido, ha lamentado que las epístolas del lehendakari, "no es que no las lean ni en Moncloa, sino que no se las creen ya ni los suyos, como se ha visto con las cabalgatas de Olentzero y Reyes, que ha sido patético lo que se ha visto", en alusión a la decisión de celebrarlas en algunas capitales vascas y municipios.

Iturgaiz ha afirmado que se teme que el lehendakari, con las medidas que planea implantar, vuelva a poner su "punto de mira" en determinados sectores como comercio, hostelería y ocio, que ya se temen que van a volver a ser "los cabezas de turco de la actual ola, vistas las intenciones de Urkullu que no hace día a día sino demostrar su impotencia a la hora de gestionar esta pandemia sanitaria, económica, laboral y social que vive Euskadi".