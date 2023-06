Iturgaiz recrimina a PNV que quiera pactar Eudel con Bildu y le acusa de "poner una vela a Dios y otra al diablo"

Afirma que el PNV "está en llamas" en Álava, donde "se le amotina la gente"

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha recriminado al PNV que quiera pactar la configuración de los órganos directivos de Eudel-Asociación de Municipios Vascos con EH Bildu, y ha acusado a los jeltzales de "poner una vela a Dios y otra al diablo" y de "jugar a la veleta con unos y con otros", como también ha demostrado, a su juicio, en los municipios alaveses de Laguardia, Labastida y Oion.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha considerado que el PP "es determinante y tiene la llave de la estabilidad en muchas instituciones" de Euskadi. "Yo, como presidente, he tomado unas decisiones que creo que han sido muy acertadas y la primera fue desalojar a Bildu de todas las instituciones que pudiéramos. Estoy muy orgulloso de haber cumplido nuestra palabra", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que ya dijo en su momento que desplazarían a "aquellos que llevan en sus listas a terroristas criminales, que hacen apología del terrorismo, que colocan 'Txapote' como víctima cuando es el mayor de los verdugos, porque que eso es Bildu". "Este mismo sábado han colocado las fiestas de San Juan de Hernani en su programa de fiestas homenajes a los etarras", ha censurado.

Tal como ha asegurado, la formación de la izquierda abertzale "no es un partido democrático", aunque sea legal. "No ha pasado la prueba del algodón democrático porque hace apología del terrorismo, lleva a terroristas criminales en sus listas y justifica lo injustificable, como es la violencia. Si esto ocurriera en Alemania con un partido nazi, nos echaríamos las manos a la cabeza. Y aquí en Euskadi, en este rincón de la UE, está ocurriendo esto", ha criticado.

El líder de los populares ha rechazado que se pueda acordar con EH Bildu porque, "por encima de las estrategias, están los principios morales, y de valores políticos y democráticos".

"Nosotros somos de fiar y en nuestro principio está hacerle este cordón sanitario a Bildu, como ellos lo hacen con nosotros porque Otegi dijo que iba a echar al PP de todos los municipios que pudiera y se ofreció al PNV para desalojarnos de Laguardia y Labastida. Y son coherentes, como lo somos nosotros. Luego están los del medio, como el PNV, que pone una vela a Dios y otra al diablo, y 'aquí le doy al de Bildu, aquí al del PP'", ha manifestado.

En este sentido, ha lamentado que los jeltzales hayan ya ofrecido un pacto a EH Bildu en Eudel para "amarrarse unos y otros", como también "quieren llegar" a acuerdos en la Ley de Educación o en el nuevo estatus, "porque el PNV siempre juega a la veleta con unos con otros y ahora le toca con Bildu en Eudel".

Carlos Iturgaiz ha explicado que, con la "llave" que le ha dado la ciudadanía, le han "dado con la puerta en las narices a Bildu en todas las instituciones" donde podían, y ha negado que hayan negociado con PNV ni con PSE-EE.

"Aquí los únicos que han negociado en Euskadi y, además han perdido las formas, porque al minuto siguiente de cerrar los colegios ya tenían un comunicado hecho, son el PNV y el PSE-EE, con un acuerdo con el que bloqueaban a todos los partidos políticos y anunciaban que sólo iban a gobernar entre ellos", ha manifestado.

En su opinión, "no han entendido" lo que han dicho los vascos en las urnas y "vuelven a colocarse en el 2019", pero ha remarcado que el PP "es determinante para la estabilidad en muchas instituciones".

ÁLAVA

También ha aludido a las localidades de La Rioja alavesa de Laguardia y Labastida, donde el PP fue primera fuerza, después de que en la primera de ellas haya accedido a la alcaldía el PNV con los votos de EH Bildu, mientras que en la segunda los jeltzales no han actuado igual y han dejado que los populares lideren el Ayuntamiento.

El presidente del PP de Euskadi ha dicho que en Labastida la formación de Andoni Ortuzar "ha vuelto a hacer algo que está en su esencia, que es colocar una vela a Dios y otra al diablo".

"Ha dicho: Labastida para el PP y Laguardia para el PNV, argumentando el señor Ortuzar que hay un empate técnico en Laguardia. Se debió perder el curso de matemáticas cuando se lo dieron en la ikastola porque el Partido Popular ganó en votos y ganó en concejales", ha resaltado, para recordar que en Navaridas, aunque el más votado fue el cabeza de lista de los populares, ganó en escaños el PNV, y por ello, el alcalde es de la formación jeltzale.

A su entender, el PNV "tiene un gran problema en la Rioja de alavesa, en Vitoria y en Álava", territorio en el que "ha perdido muchísimo peso". "Y en La Rioja alavesa se le ha amotinado la gente. Es que yo estaba en Labastida cuando hizo el discurso la que en ese momento era del PNV. Yo no sé si sigue en el PNV. Si a mí me pasa eso con un concejal del PP, no está ni un segundo más en el partido", ha aseverado.

Asimismo, ha aludido a Oyón, donde el PNV podría haber ostentado la al alcaldía con los votos de PSE-EE y del PP para desalojar a EH Bildu, pero el partido jeltzale "se achantó, por pacto, estrategia o lo que fuera", y no presentó candidato.

"Esto es el PNV en Álava, se le amotina la gente. El PNV está en llamas. Hoy el presidente del ABB (José Antonio Suso) ya está diciendo que se marcha. El PNV tiene que hacer autocrítica y una reflexión. Yo lamento que no haya permitido al PP, que ganó las elecciones en Laguardia, gobernar y tener la Alcaldía, y se lo permite a Bildu en Oyón. Ahí lo dejo", ha reiterado.

Sobre Vox, ha señalado que, "siendo tercera fuerza en España, en Euskadi no ha conseguido ni un solo concejal, pero es verdad que sus votos ha quitado concejales al PP", como en Galdakao o Sestao, "y se han beneficiado PNV y Bildu".

ELECCIONES GENERALES

De cara a las elecciones generales, Carlos Iturgaiz ha hecho suyo el eslogan de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que, al igual que ella proclamó, tiene 'Ganas' de que se celebren los comicios para "colocar" a Alberto Núñez Feijóo "en el Gobierno de la nación porque lo necesitan el País Vasco y el resto de España" ante las políticas del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, "que han creado alarma social".

Según ha apuntado, históricamente, quien gana las municipales lo hace también en las siguientes generales, porque supone "el primer síntoma del cambio". En su opinión, "el desastre del Gobierno de Sánchez no tiene parangón" y eso "se traduce en las encuestas". Además, ha acusado a Pedro Sánchez que convocar los comicios el 23 de julio "para dificultarlas", pero cree que los electores van a votar "de todas maneras porque pueden perder un día de vacaciones pero ganan cuatro años" si apoyan al PP.

Iturgaiz ha asegurado que Sánchez es "un mentiroso". "Primero dijo que no gobernaría con Podemos porque le quitaría el sueño y gobernó; dijo hasta cinco ocasiones que no pactaría con Bildu, y pactó, negoció y acordó en el Senado, en Navarra y en el País vasco", ha añadido.

También ha recordado "la alarma" generada por la Ley de solo sí es sí y ha subrayado que el PNV "colocó a Sánchez en la Moncloa y ahora parece que mira hacia otro lado, parece que está incómodos con Pedro Sánchez, pero cada uno tiene también su responsabilidad". "El PNV, por acción o por omisión, está soportando a Sánchez. En algunos momentos es su lacayo", ha insistido.

Tras recordar que ya los dirigentes jeltzales Andoni Ortuzar y Aitor Esteban han dicho que prefieren que gane el líder del PSOE que Núñez Feijóo, ha dicho que "votar al PNV en estas elecciones generales, es votar a Pedro Sánchez".

Preguntado por si cree que le van a pasar factura al PP los pactos con Vox, ha respondido que no porque en cada sitio los populares "han tenido autonomía" para decidir. En cuanto a la violencia de género, ha dicho que el propio Feijóo ha replicado que su partido no dará "ni un paso atrás" porque negar su existencia es "una aberración".