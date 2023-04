Iturgáiz se sorprende de que en el acto de Guernica esté Bildu que "justifica la violencia y ve a Txapote como víctima"

Replica a Urkullu que todos están y tienen que estar con las víctimas del bombardeo de Guernica

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que ha asistido esta mañana en Gernica a los actos conmemorativos del 86 aniversario del ataque aéreo, ha dicho sentirse sorprendido que a estos actos acudan partidos "antidemocráticos", que justifican la violencia y sitúan a Txapote como víctima y lo aplauden.

Además, ha replicado al Lehendadari, Iñigo Urkullu, que todos están y deben estar con las víctimas del bombardeo de Guernica. "Me parece muy bien que esté el Gobierno de España, como lo están el Gobierno vasco y el PP". Pero ha dejado claro que quien no está con todas las víctimas es EH Bildu, que "sigue justificando el terrorismo de ETA".

Iturgaiz ha realizado estas declaraciones en Bilbao, después de que Urkullu haya "celebrado y agradecido" que, por primera vez, un ministro asista al aniversario del bombardeo de Gernika, en referencia a Félix Bolaños, y haya insistido en que el Estado tiene "pendiente" realizar "un gesto solemne de reparación moral e institucional hacia Guernica".

"Desde el PP apoyamos, defendemos y colaboramos con todas las víctimas provengan de donde provengan. Nosotros no hacemos justificaciones ni diferenciaciones, como hacen otros en esta tierra", ha añadido durante el acto celebrado delante del Mercado de La Ribera, donde ha estado acompañado de la candidata a diputada general de los populares para Vizcaya, Raquel González, y a la aspirante a la Alcaldía de la capital vizcaína, Esther Martínez.

En este sentido, ha destacado que el PP estará en los actos conmemorativos por el bombardeo de Guernica, representado por Carmelo Barrio, y ha apostado por "la defensa de las víctimas, provengan de donde provengan".

"Pero, sobre todo, nos sorprende que en esos actos haya algunos partidos políticos que son antidemocráticos en esta tierra, me refiero a EH Bildu, que sigue justificando la violencia y el terrorismo de ETA, que coloca a 'Txapote' como víctima y lo aplaude. Por tanto, ellos sí eligen ir a unos actos y no a otros, defender unas cosas y no defender otras", ha apuntado.

En cuanto a la petición del Lehendakari, Iñigo Urkullu, al Estado para que haga "un gesto solemne de reparación moral e institucional hacia Guernica", el líder del PP vasco ha recordado que la reclamación la realiza el Gobierno Vasco, pero los actos conmemorativos se hacen desde hace "muchos años".

Además, ha señalado que el Gobierno de España ya envió una representación el año pasado, aunque fuera "un segundo espada" --el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López--, y este año estará presente el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

"TODOS CON LAS VÍCTIMAS"

"Con las víctimas tenemos que estar todos. Me parece muy bien que esté el Gobierno de España con las víctimas, como lo están el Gobierno vasco y el PP", ha insistido.

Sobre la reiterada solicitud del Ejecutivo vasco al Estado para que pida "perdón" por el bombardeo perpetrado la Legión Cóndor nazi y la aviación italiana en Guernica, Carlos Iturgaiz ha emplazado a preguntarle a Bolaños, que hoy, además de asistir a la ofrenda floral en el municipio vizcaíno, también participará en un acto del PSE-EE en Getxo.