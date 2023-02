Itziar Ituño desvela que Javier Pérez, el productor denunciado por Jedet, le hizo una propuesta sexual

MADRID, 17 (CHANCE)

Hace unas semanas se celebraban los Premios Feroz y al día siguiente conocíamos la triste noticia de la denuncia que había interpuesto la actriz Carmen Jedet por una presunta agresión sexual por parte del prodcutor Javier Pérez Santana. Ahora, es la actriz vizcaína Itziar Ituño, quien ha hablado por primera vez sobre una propuesta sexual que recibió por parte del productor en la fiesta de dichos premios.

La actriz ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que Javier Pérez Santana "se me acercó a preguntarme a ver si quería hacer un trío", pero al principio no le reconoció y se pensó que "ra el típico borracho baboso que no conocía de nada". Fue después, cuando vio la noticia de Jedet cuando "me di cuenta que había sido el mismo".

Una actitud que la actriz ha querido confesar ahora y que califica como "un insulto" después de que la gala de los Premios Feroz fuese "rompedora" con un "tono muy reivindicativo" con todo lo que se había dicho allí. Itziar aplaude que le "hayan vetado en posteriores premios para que no salga gratuita la cosa".

Además, Ituño ha elogiado el protocolo llevado a cabo por la organización de los Feroz y aclaraba que se trata de un "problema social" y no de algo concreto de la industria. "Quizá antes no éramos tan conscientes de que eso hay que pararlo y cortarlo de forma radical", indicaba.

De esta manera, el testimonio de Itziar se suma a otros rostros conocidos que también han reconocido durante estos días y después de que se hiciera pública la denuncia de Jedet, que sufrieron acoso por parte del productor durante la fiesta de los Premios Feroz.