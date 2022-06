IU admite que el "accidentado" inicio de Por Andalucía mermó opciones y ve "más necesario" el proyecto de Díaz

Dice que el Gobierno debe profundizar su agenda y hay que sumar más contando con Unidas Podemos: "Sería ridículo dividir"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La dirección federal de IU ha admitido que el "accidentado" proceso de conformación de 'Por Andalucía', con tensión entre partidos, no ha ayudado a esta candidatura de frente amplio, ha llamado a aprender para ensayar mejor la unidad de la izquierda y ha concluido que el proyecto que impulsa Yolanda Díaz es "más necesario que nunca" de cara al nuevo ciclo electoral, con el que hay que volcarse.

Además, ha destacado que ante una victoria clara de la derecha tras el 19J, se requiere tener un proyecto de unidad "nítido", que sume a más sectores progresistas pero donde también tienen claro que deben estar todas las fuerzas que forman Unidas Podemos, dado que sería "ridículo" ensayar candidaturas de confluencia "dividiendo".

Por otro lado, ha subrayado que los comicios andaluces evidencia que el Ejecutivo de coalición debe "profundizar su agenda" legislativa y no dejar que la "política conservadora gane terreno" con más logros y conquistas para las clases populares.

Así lo ha trasladado la portavoz de la formación, Sira Rego, en rueda de prensa telemática tras la reunión de la Comisión Colegiada de IU y admitir que el resultado del 19J es "malo sin paliativos", después de que la suma de su formación, Podemos, Más País, Alianza Verde, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz obtuvo anoche un magro resultado, con cinco escaños.

Desde el lado de Podemos no se ha convocado a su Ejecutiva este lunes y ha dejado a la formación liderada por Alberto Garzón el peso de fijar la postura sobre estos comicios a nivel nacional, dado que IU lideró la campaña y la candidatura.

LA FRAGMENTACIÓN DE TERESA RODRÍGUEZ TAMPOCO AYUDÓ

También ha desgranado que el frente amplio de Podemos, IU y Más País no ha conseguido romper el "marco de campaña" y la "idea de un inevitable gobierno de la derecha", para situar a la izquierda en una alternativa al Ejecutivo del PP.

Al respecto, ha insistido en que la "fragmentación" a la izquierda del PSOE con el concurso también de la candidatura de Adelante Andalucía, comandada por Teresa Rodríguez, tampoco ha "ayudado en absoluto", así como el adelanto electoral propiciado por el PP ha sido "idóneo" para encarar en mejores condiciones una campaña.

No obstante, ha defendido el papel de la militancia de todas las formaciones, y la implicación de los compañeros andaluces, que a su juicio han desplegado un "campañón" pese a esas dificultades y han conseguido salvar el grupo propio parlamentario.

"LO HONESTO" ES LLAMAR A HACER LAS COSAS DIFERENTES

"A la espera de un análisis más profundo, nuestra conclusión es 'así no'. Con esto aprendemos lo que no podemos volver a hacer", ha razonado Rego para aclarar que, con esta expresión, se refería a tomar conciencia de las cosas que "no deben repetirse", que tienen que ver con un contexto externo y otros sobre elementos de cómo se hace la suma de la izquierda.

De esta forma, ha ahondado que "lo honesto" cuando no se han tenido buenos resultados se tiene que emprender, de forma "saludable", otras formas diferentes de operar y plantearlo "con firmeza".

Eso sí, ha replicado que dar por "amortizada" a la izquierda es un "error" y ha puesto como ejemplos a seguir las elecciones legislativas de Francia y las presidenciales en Colombia, donde la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) disputa al partido de Enmanuelle Macron la hegemonía en el país galo o le lleva al Pacto Histórico de Gustavo Petro a presidir Colombia.