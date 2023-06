IU apoyará la investidura de Barbón, pero si entra en su Gobierno no estarán de comparsas

OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estrategia y Alianzas de IU, Alejandro Suárez, ha dicho que su formación entra en un gobierno de coalición no lo hará en un apartado en el que no pueda cambiar las cosas. "IU no va a entrar en un gobierno en el que no esté presente en las áreas económico-industriales", ha advertido.

En IU han acordado garantizar la investidura del actual presidente, el socialista Adrián Barbón, porque no están dispuestos a que gobierne la derecha en Asturias.

No obstante, de cara a las negociaciones, Suárez ha dejado claro que si entran en el gobierno no será para estar de meras comparsas. Si IU quiere estar presente en el gobierno en economía o industria es porque considera que son esas áreas las que "lastraron la legislatura pasada" y "las que impiden la transformación de Asturias, de las que el Partido Socialista se tiene que liberar", según unas declaraciones emitidas por Radio Asturias y recogidas por Europa Press.

Un día después de que el socialista Adrián Barbón pidiese discreción para las negociaciones, Suárez ha reconocido que no sabe cómo interpretar ese mensaje del mandatario socialista.

"Yo no sé si el presidente del gobierno se está fijando en Benedicto XVI cuando pidió silencio en el conclave en el que se le eligió a él. Esto no es la Iglesia Católica, esto es una sociedad democrática", ha comentado el dirigente de IU, que no va a renunciar a trasladar a la sociedad cuáles son sus es pretensiones.

"La pretensión es que Izquierda Unida va a entrar a un gobierno para transformar; y para transformar se necesita entrar en áreas de decisión que hoy son opacas", ha dicho.

En las elecciones del pasado 28 de mayo, el PSOE liderado por Adrián Barbón obtuvo 19 de 45 diputados, el PP 17, Vox 4 escaños, Convocatoria por Asturias (IU-Más País-IAS) 3, y Podemos 1 y Foro 1 diputado en la Junta General.