IU celebra el gesto de la candidata de Podemos Euskadi para intentar un acuerdo con Sumar y apuesta por la unidad

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha celebrado el gesto de la candidata de Podemos, Miren Gorrotxategi, de estar dispuesta a no ser la aspirante a la Presidencia del Gobierno vasco para intentar un acuerdo con Sumar, y que por su parte siguen dispuestos a trabajar para intentar una candidatura de unidad de toda la izquierda estatal.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en el Congreso, después de que Gorrotxategi manifestara esa posibilidad de no ser aspirante a Lehendakari, al entender que hay tiempo para una coalición entre Sumar, Podemos, IU y Verdes Equo.

"Yo me alegro mucho de las declaraciones que ha hecho hoy la candidata de Podemos en Euskadi y, desde luego, por nuestra parte no será que no se pueda trabajar para que toda la izquierda vaya conjuntamente para hacer frente a una derecha que siempre concurre bien cohesionada a los procesos electorales", ha apuntado Santiago.

Antes de las palabras de Gorrotxategi, y después del mal resultado de Sumar y Podemos en las elecciones gallegas, la opción de una candidatura de unidad se antojaba muy remota.

Sumar ya ha logrado un acuerdo de confluencia con IU y Equo, abierto a otras formaciones, y postula a Alba García como candidata. Ayer, el portavoz de la formación, Ernest Urtasun, expresó todo su apoyo a sus compañeros del País Vasco de cara a las futuras elecciones.

En las filas de la coalición tienen mejores perspectivas para las futuras elecciones vascas, dado que el espacio de la izquierda alternativa tiene trayectoria institucional y arraigo local desde hace muchos años, además de disponer de una barrera electoral más baja (el 3%) que dificulta una estrategia de voto útil hacia Bildu, como sí le funcionó al BNG en Galicia.

Mientras, Podemos expresó su disgusto y proclamó a Gorrotxategi como candidata tras las primarias, acusando a Sumar de no tener voluntad de acuerdo y actuando con ánimo de dividir. En el partido morado destacan que a diferencia de Galicia, en Euskadi tienen implantación territorial, una marca consolidada y una candidata bien valorada por la ciudadanía que les hace ser el referente de la izquierda y opciones de seguir en el Parlamento autonómico.

Así, en ambas formaciones consideraban que el escenario más factible era concurrir por separado. Por ejemplo, voces del partido morado a nivel estatal ven poco probable una candidatura de unidad al entender que Sumar ya ha cerrado esa puerta, al impulsar una coalición por su cuenta, y enmarcan las declaraciones de Gorrotxategi al propio carácter humilde de su candidata.

Por otro lado, Santiago ha manifestado que el resultado de Sumar en las elecciones de Galicia fue "malo" aunque lo acota únicamente a nivel autonómico, dado que existe mucho "voto dual" dependiendo de su los comicios son regionales y estatales. Por ejemplo, ha destacado el resultado positivo que tuvo Sumar en las últimas generales, donde lograron dos escaños por Pontevedra y Coruña.

No obstante, ha manifestado que IU tiene claro que Sumar tiene que hacer un trabajo más consistente y consolidarse en el territorio para futuros ciclos electorales.