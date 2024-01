IU debatirá su papel en Sumar y negocia fórmulas de participación democrática para dar estabilidad a la coalición

Critica el "tacticismo" por intereses partidistas en la izquierda tras tumbar Podemos el subsidio de desempleo

IU ultima negociaciones con Sumar para avanzar en fórmulas de participación democrática colectiva, tanto para el conjunto de la sociedad civil como de las fuerzas políticas, de cara a su asamblea constitutiva al entender que es la forma de dar estabilidad a la actual coalición a la izquierda del PSOE.

De esta forma, la formación apunta que mantendrá en febrero un debate específico en su Coordinadora Federal sobre la forma de participar en la asamblea fundacional del proyecto que lidera Yolanda Díaz, prevista para el próximo 23 de marzo.

Así lo recoge el borrador de informe de coyuntura política de la Ejecutiva de IU, que se abordará en la reunión de este domingo de su máximo órgano ejecutivo. También se someterá a aprobación la propuesta de celebrar la asamblea federal de la formación el próximo 18 y 19 de mayo, con vistas a renovar la dirección y elegir al sustituto de su exlíder Alberto Garzón.

En ese documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la actual Ejecutiva reafirma que trabaja sobre las bases aprobadas ya por la Coordinadora Federal el pasado diciembre, basadas en reforzar los espacios de convergencia a la izquierda en torno a Sumar, movimiento que debe dotarse de mecanismos de coordinación y participación democráticos.

Concretamente, IU remarcó en otros informes anteriores que no va a diluirse en Sumar pero sí apuesta por el proyecto de Díaz como vehículo para armas un frente amplio de izquierdas, donde todos los partidos se sientan "cómodos".

Ahora, la Ejecutiva federal detalla que junto a las federaciones territoriales de IU están ultimando la negociación con la dirección de Sumar, de cara a que su proceso congresual de marzo avance en la línea marcada.

"El reto sigue siendo estabilizar la coalición con mecanismos estables de coordinación y empezar a facilitar la participación popular en Sumar y en las organizaciones que integramos la coalición", remarca el informe.

IU DARÁ EN SU ASAMBLEA UN EJEMPLO DE DEBATE CON LA MILITANCIA

De esta forma, el documento incide en que "reforzar IU es fortalecer los espacios de convergencia en la izquierda alternativa" y avanza que el próximo mes se convocará un debate monográfico en la Coordinadora Federal, con el objetivo de "valorar la forma de participar en la asamblea de Sumar".

En cuanto al proceso congresual propio de IU, el informe de la dirección destaca que afrontan el relevo de Garzón como la fuerza de izquierdas con mayor implantación territorial, dando además un "ejemplo de democracia y participación" al abrir el debate sobre el proyecto político a la militancia.

Recientemente el secretario de Organización, Ismael González, destacó que el mandato de la comisión preparatoria de la Asamblea de IU es tratar de conseguir una candidatura de consenso, si bien se facilita la posibilidad de presentar proyectos alternativos si están avalados por un 2% de las bases de la formación.

REPROCHE A PODEMOS: LA IZQUIERDA NO PUEDE CAER EN TACTICISMOS

Por otro lado, la dirección de IU expone también en su análisis que la legislatura no será fácil, dado que en el Congreso la "política de alianza es más compleja" al no haber una mayoría de izquierdas, como se apreció en las votaciones de los primeros decretos del Gobierno y con el acuerdo 'in extremis' de Junts.

De esta forma, critica que a esta compleja aritmética parlamentaria se "suma el tacticismo" dentro del espacio de la izquierda transformadora, en claro reproche a Podemos por tumbar junto a PP, Vox y UPN la reforma del subsidio de desempleo impulsada por el Ministerio de Trabajo.

"Frente a los regates cortos que obedecen a intereses particulares, apostamos por la altura de miras, la responsabilidad y la máxima cintura parlamentaria para llegar a acuerdos lo más amplios posibles", defiende IU que, a su vez, se reivindica como una "izquierda seria, responsable y que nunca dejará que los intereses corporativos se interpongan en la defensa de los derechos de la clase trabajadora".

Asimismo, subraya que siempre apostarán por la "reconstrucción de espacios racionales y democráticos en los que quepan todas las organizaciones a la izquierda del PSOE".

EMPUJAR AL PSOE: "EL RIESGO NUNCA ES IR DEMASIADO LEJOS"

En cuanto a las perspectivas de la legislatura, la dirección de IU advierte que el PSOE solo se conforma con "frenar el retroceso reaccionario", pero que para frenarlo a medio plazo se requiere un impulso transformador en el Gobierno: "el riesgo nunca es ir demasiado lejos".

También señala a que uno de los campos de "batalla fundamentales del Estado" es el poder judicial y apuntan que es necesario impulsar cambios democratizadores en la judicatura y en el sector económico.

Por otro lado, presume de su papel en el Gobierno mediante el Ministerio de Juventud que lidera Sira Rego, que recientemente anunció que por primera vez habrá una Ley de Juventud en España.

AUGURA EL ADELANTO DE LAS ELECCIONES GALLEGAS LE SALDRÁ MAL A FEIJÓO

En cuanto al arco de la derecha, IU afirma que la competencia del PP con Vox empuja a los populares a posiciones más radicales y, en alusión a las elecciones gallegas, remarcan que Alberto Núñez Feijóo es un "líder débil" preocupado por "no correr la misma suerte que Pablo Casado" y por eso "utiliza" Galicia solo para intentar "asestar una derrota al Gobierno" con el adelanto de los comicios.

Sin embargo, augura que esa "maniobra táctica" le saldrá mal, dado que las encuestas muestran que el cambio político es posible y que el PP puede perder su mayoría absoluta en esa comunidad el 18J, sobre todo tras su "nefasta" gestión por el vertido de pélets en las costas gallegas.

Y en este sentido ha desgranado que Sumar es clave, al poder conseguir escaños en Coruña y Pontevedra y la garantía de que el voto a la izquierda se "optimiza y rentabiliza al máximo", pues solo así podrá ser posible un gobierno progresista.