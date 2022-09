IU dice que no hay polémica con la marca, su postura es consolidar la confluencia con Podemos y sumar a más formaciones

Incide en que trabajan con normalidad con los morados y el plan es reforzar las coaliciones conjuntas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz federal de IU, Sira Rego, ha asegurado que no existe ninguna polémica sobre las marcas de las candidaturas conjuntas a las elecciones autonómicas, al recalcar que trabajan de forma coordinada con Podemos y que su planteamiento es lograr fórmulas que consoliden las alianzas existentes y posibilitar, también, la suma de otros actores progresistas.

En rueda de prensa telemática, Rego ha expresado su sorpresa ante el revuelo sobre el futuro de la marca Unidas Podemos y ha recalcado que, en este punto, las decisiones se toman en el propio territorio.

Al respecto, ha comentado que llevan alrededor de un año desde IU trabajando en estos comicios, dado que son una formación de gran "arraigo" territorial y municipalista, y que ahora están volcados en los programas, que se elaboran de forma descentralizada.

Por otro lado, ha aseverado que trabajan de forma coordinada con Podemos desde hace tiempo y que no habrá "ningún tipo de problema" en los contactos para reeditar candidaturas.

Además, Rego ha indicado que la realidad de 2019 indican una amplia casuística, con la presencia de muchas marcas diferentes, y que desde IU plantean la fórmula de "consolidar lo existente sin renunciar a sumar a otros actores" en los diferentes territorios.

Por tanto, ha explicado que se hallará una fórmula que "sin desmovilizar ni restar", se refuerce la confluencia de Podemos sin cerrar la puerta a incorporar nuevas alianzas.

Ello no es óbice a que en las localidades donde no exista esa coalición con Podemos y no sea posible, IU presentará sus candidaturas y ha subrayado que está en disposición de hacerlo en más municipios que en 2019.