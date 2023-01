IU propone una mesa de partidos que quieran confluir en Sumar y primarias proporcionales para definir las listas

La formación aspira a concretar coaliciones para el 28M a finales de enero y pide a sus bases seguir volcados en el proyecto de Díaz

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La dirección de IU propone la puesta en marcha de una mesa conjunta de partidos que apuesten por participar en el proceso de confluencia de Sumar, el proyecto que impulsa la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, y el despliegue de un sistema de primarias proporcionales para designar a los candidatos de cara a las próximas elecciones generales.

Así lo traslada el borrador de informe de coyuntura política, al que ha tenido acceso Europa Press, que el líder de IU, Alberto Garzón, someterá a debate durante la reunión de la Coordinadora Federal, el máximo órgano ejecutivo de la formación, de este sábado.

De esta forma, Garzón marca la línea de su formación de cara a la construcción del proyecto político abanderado por Díaz, que IU apoya completamente al entender que su figura responde a los anhelos de la izquierda más allá del PSOE de concurrir unida en el proceso de reconfiguración del espacio progresista.

Para el encaje de las formaciones políticas, que ahora no son protagonistas en la consulta con la sociedad civil de Sumar, el informe de la dirección de IU apuesta como mejor fórmula establecer una mesa de partidos con participación de todas las formaciones que quieran participar en el proceso de Sumar.

EN SUMAR DEBEN COEXISTIR PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Eso sí, argumenta que el proyecto de Díaz debe de seguir tendiendo puentes con colectivos sin adscripción partidista y proclama que su militancia debe incrementar el proceso participativo dentro de Sumar, del que parte importante de sus bases ya forma parte.

No obstante, IU ve necesario mejorar la participación en esta plataforma de las formaciones políticas, de tal manera que "coexistan dos legitimidades": la de los partidos sin los cuales "no se puede construir un proyecto sólido y la de la participación popular que no se "encorseta" en las organizaciones políticas.

Y para la designación de las listas para una candidatura de unidad bajo el paraguas de Sumar, el líder de IU marca su preferencia por unas primarias "proporcionales, con censo específico y por circunscripciones"

"Esta es la mejor manera de generar un proceso de participación y refrendo popular", propugna el informe sobre una fórmula que la propia Díaz ya se ha mostrado partidaria de Primarias. A su vez, Podemos también ha abogado por garantizar que los militantes y ciudadanos elijan directamente a los integrantes de un futuro frente amplio.

ENSANCHAR LA IZQUIERDA FRENTE A TENTACIONES DE REPLIEGUE

El documento realiza un balance netamente positivo del proceso de escucha con la sociedad civil, más allá de que haya podido haber "errores", dado que este movimiento ha conseguir implicar a "miles de personas", no vinculadas a partidos o que incluso sentían "excluidas" de las dinámicas de la política institucional, que han visto en esta iniciativa un "estímulo novedoso".

"Escuchar es un principio de izquierdas que cobra un especial valor en un contexto de desafección política y democrática", razona IU en línea con una de las máximas enarboladas por Díaz desde que lanzó Sumar.

Por tanto, la formación ensalza la estrategia de incorporar sectores sociales amplios que transciendan la base militante de los partidos para construir colectivamente una propuesta política. "Frente a las tentaciones de repliegue defensivo hacia certezas, necesitamos ensanchar el espacio", ahonda el documento.

También afirma que los grupos sectoriales de Sumar para conformar propuestas programáticas han funcionado "razonablemente bien" y destaca "el enorme trabajo" de las redes activistas de IU, que han organizado la participación y siendo capaces de "hegemonizar políticamente muchos de ellos", trasladando propuestas de su programa y acordando "muchas otras" con otras personas. Por tanto, insta a las federaciones a seguir volcándose en cualquier acción de Sumar en los territorios.

EMPEÑO EN CERRAR LAS COALICIONES DEL 28M EN ENERO

De cara a los comicios de mayo, la dirección de IU afirma que seguirán con su empeño para que, a finales de enero, los acuerdos de coalición estén "concretados" para afrontar con garantías el 28M.

"Nuestra militancia y las personas simpatizantes necesitan un proceso de racionalidad democrática para afrontar con inteligencia las elecciones, y para ellos los márgenes de tiempo son fundamentales", diserta el texto para recomendar que, a partir de febrero, "todos los esfuerzos" se dediquen solo a la precampaña y la propuesta política.

Por tanto, deja claro su defensa de la unidad electoral en la izquierda pero en los casos donde no sea posible, IU estará presente de manera "reconocible e inequívoca" en el mayor número de territorios.

Y es que como organización de clara implantación "municipalista", IU piensa que estas elecciones "se juegan más que nunca desde abajo" y llama a su militancia a activarse por completo para esta cita con las urnas, porque en mayo "las derechas no pueden conquistar ningún nuevo municipio ni comunidad autónoma".

De hecho, alerta de que el enfoque al que aspiran PP o Vox es que el 28M sea un "referéndum para el Gobierno de coalición y quieren que sea el prólogo de la derrota de la izquierda en las elecciones. "Debemos impedirlo y en esta tarea IU tiene que asumir un rol protagónico como organización que articula a la izquierda a nivel municipal (...) y sin la cual ninguna candidatura autonómica puede obtener buen resultado", ha remarcado.