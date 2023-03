IU rechaza la propuesta de Podemos para ir en única candidatura en Málaga en las municipales

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

IU ha rechazado la propuesta planteada por Podemos para ir juntos en una única candidatura en la capital en las próximas elecciones municipales.

Cabe recordar que la propuesta de Podemos cedía a Izquierda Unida los puestos uno y tres de la lista "en aras de la unidad", pero planteaba de número uno a una persona distinta a Remedios Ramos, que fue quien resultó elegida como candidata a la Alcaldía en unas primarias conjuntas abiertas a la ciudadanía convocada junto a otras cuatro organizaciones políticas y en las que no participó Podemos.

Así, en la candidatura de Por Andalucía están Izquierda Unida, Verdes Equo, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz, y cuya cabeza de lista es Remedios Ramos.

Fuentes de IU han explicado a Europa Press que el principal argumento para no aprobar la propuesta de Podemos "es que no respeta en orden en el que iban los candidatos elegidos en las primarias, si no que alteran ese orden y incluso excluyen de su propuesta a algunos candidatos".

Asimismo, han insistido en que la propuesta tendría que haberse hecho a la otra candidatura que ya lleva meses trabajando, la de Por Andalucía Málaga, donde están los cuatro partidos y no solo a Izquierda Unida.

Por su parte, desde Podemos Málaga han lamentado en un comunicado la decisión de Izquierda Unida. La concejala Paqui Macías ha dicho que "Podemos actuó con la responsabilidad necesaria, realizando una generosa propuesta para conseguir una candidatura de confluencia. Lamentamos afirmar que IU no ha estado a la altura y son los responsables de la división de la izquierda en Málaga".

Ahora, según ha señalado Podemos, "tras el rechazo por parte de Izquierda Unida a una candidatura conjunta, Podemos se pone en marcha para afrontar la campaña electoral junto a Alianza Verde".

El portavoz Nicolás Sguiglia ha agregado que "la candidatura de Podemos y Alianza Verde es la principal alternativa al bipartidismo y una garantía para quienes apuestan por una Málaga más justa, verde e igualitaria".

Ha añadido que "todas las encuestas señalan a Podemos como la marca de referencia y la fuerza más relevante a la izquierda del PSOE y estamos convencidos que obtendremos grupo municipal y seremos un actor clave para impulsar el cambio que necesita nuestra ciudad".

"Frente a la ciudad para unos pocos que promueve el PP y la tibieza y cambios de rumbo del PSOE, Podemos representa una fuerza política con propuestas firmes, valientes y previsibles en la defensa de la gente corriente frente a la prepotencia de los poderosos. Si queremos una Málaga mejor, para todos y todas, y un gobierno que ponga en el centro a los barrios, a la gente trabajadora, a la defensa del medio ambiente, a la juventud y a las políticas de vivienda, la papeleta a elegir será la de Podemos", ha concluido Sguiglia.