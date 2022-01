IU reclama al PP dejar de hacer "política de fake news" al pedir el cese de Garzón y les insta a hablar de "corrupción"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha exigido hoy al PP que se deje de hacer política a "golpe de bulo y de fake news" con petición de dimisiones y comparecencias, como la del titular de Consumo, Alberto Garzón.

De hecho, ha subrayado que es precisamente esta formación la que debe dar explicaciones sobre sus "innumerables casos de corrupción", de los cuales su líder, Pablo Casado, lleva "guardando silencio desde el principio de su mandato".

Así lo ha destacado en rueda de prensa telemática al hacer alusión de la petición de solicitar la comparecencia de Garzón, que se abordará mañana en la Diputación Permanente, ante sus declaraciones sobre las macrogranjas.

En este sentido, Rego ha pedido al PP que aprovechen el tiempo y explique la supuesta "trama de financiación" que afectaría al PP de Salamanca y salpicaría también a su candidato a los comicios de Castilla y León, el presidente regional Alfonso Fernández Mañueco.

La dirigente de IU ha llamado la atención sobre este asunto en el que la derecha "lleva ya semanas mintiendo y manipulando", dado que se trata de un bulo al que el PP "ha contribuido a fomentar y reforzar".

"Estamos ante otra maniobra de distracción del PP, que no tiene proyecto para el país, que no tiene proyecto para Castilla y León", ha dicho Rego para censurar que los dirigentes populares se "dedican a poner el foco de la noticia en otro lugar precisamente para no abordar los conflictos internos y los casos de corrupción que tienen en su propio partido".