IU ve un "escándalo" que Revilla abroncara a un juez del TSJC por suspender la caza de lobos

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida de Cantabria ha calificado de "escándalo" que el presidente del Gobierno regional, el regionalista Miguel Ángel Revilla, haya reconocido "sin tapujos" que abroncó a un juez del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

En concreto, a un magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC tras el auto que acordó suspender las autorizaciones de la Consejería de Ganadería para la caza de lobos en varios municipios.

El propio jefe del Ejecutivo contó en un foro económico que se dirigió al ponente de la resolución judicial y que, según remarcan los candidatos de IU al Parlamento autonómico, Carmen Martín e Israel Ruiz Salmón, "evidencia que el Gobierno de Cantabria no ha hecho nada para prevenir y proteger al ganado", tal y como ordenaba la legislación que ha aplicado el auto.

"La ley es clara: hay que tomar medidas preventivas antes de llegar al sacrificio. Pero Revilla y -Guillermo- Blanco se han sentido por encima de la Ley y han pasado directamente a la escopeta sin invertir dinero ni adoptar medidas para proteger la actividad de las familias ganaderas", han aseverado los portavoces de la formación de izquierdas sobre la actuación del presidente y su consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

CALLEJÓN SIN SALIDA

Desde IU sostienen que el Gobierno de Cantabria "ha llevado a un callejón sin salida a las familias ganaderas, engañándolas durante años con que nada iba a cambiar en materia de protección del lobo".

Y tras recordar que el TSJC pidió a la administración que argumentara las autorizaciones de extracción de lobos, Ruiz Salmón y Martín consideran que "no ha debido ser tan sólida como esperaban cuando la mayoría de la Sala les da este varapalo" -el auto cuenta con el voto particular de una magistrada-.

Además, cuestionan que esta posición discrepante "dé como hechos ciertos datos desconocidos como el incremento de lobos en Cantabria" -no hay censo actualizado, alegan desde IU- o que "asuma que las medidas preventivas no dan resultado cuando en realidad no se están aplicando como ha sentenciado el resto de la Sala, la mayoría del TSJC", contrastan.

"El Gobierno debe dejar de perder el tiempo y el dinero de todos los cántabros en los tribunales y dedicar los esfuerzos y recursos en procurar la adaptación del sector primario para la coexistencia con la fauna silvestre, tal y como se hace en otros rincones de España y Europa, garantizando formación y recursos y, en el caso de daños, pagos rápidos", han concluido.