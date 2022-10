Iván Martín y Melyssa Pinto, una amistad con mucha complicidad

MADRID, 6 (CHANCE)

Hace unos meses nos quedamos muy sorprendidos al conocer la ruptura sentimental entre Iván Martín y Anna Ferrer Padilla. Los dos tortolitos, que estaban compartiendo un piso en el centro de Madrid tomaban la decisión de seguir cada uno por su lado y lo comunicaban a través de las redes sociales con la mejor sonrisa.

Aunque una ruptura siempre es dolorosa, parece que ambos han sabido hacerlo de la mejor manera. Europa Press ha hablado con Iván en la primera edición de la entrega de los premios Forbes Best Influencers 2022 y nos ha confesado que su relación con Anna está "súper bien" porque son "súper amigos".

Mientras hablábamos con él nos ha llamado la atención porque se percataba de que no estaba grabando el photocall cuando su amiga Melyssa Pinto posaba. Nos revelaba que le conoce de "Madrid" y cuando le decimos que hacen muy buena pareja (al ver la gran complicidad que hay entre ellos) nos confiesa con una sonrisa en su rostro: "díselo a ella".

También pudimos hablar con Melyssa y nos aseguraba que lo único que hay entre ellos es amistad: "Amiguísimos, nada más". Y de un tema a otro, porque la influencer no quiso ni oír hablar a Tom Brusse: "el tema de mi vida privada no me gusta hablar del pasado, bueno algunas cosa no me importa pero hay temas que no me gustan tocar, que están enterrados" y asegura que "no hablamos de él".