Iván Martín, novio de Anna Ferrer, investiga la muerte de Mario Biondo

La muerte de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, sigue dando de qué hablar y parece que ahora, el novio de Anna Ferrer está muy enganchado a lo que sucedió en el hogar de la presentadora. Y es que recordemos que el italiano apareció sin vida en el domicilio y desde entonces, ha habido muchas teorías y sobre todo una guerra abierta entre la familia del fallecido y la periodista, ya que han denunciado a esta última porque la condiseran presuntamente 'culpable' de ese hecho que siempre ha querido olvidar.

Iván Martín ha subido a sus stories de Instagram la curiosidad que le ha levantado este caso y lo ha hecho con unas frases que nos han dejado muy alucinados porque no esperábamos, bajo ningún concepto, que el yerno de Paz Padilla estudiase y viese vídeos de este fallecimiento.

"Sabéis que la única TV que consumo es Masterchef. Vale, pues ahí conozco a la concursante Raquel Sánchez Silva. Pues resulta que esta chica tiene una historia detrás MUY jodida. Resulta que su pareja se suicida y... ahí acaba todo? NO. Recabando información me he topado con estos vídeos que explican a la perfección toda la historia"

Un texto que nos ha llamado mucho la atención porque como bien sabemos, el novio de Anna Ferrer nunca ha hablado públicamente sobre ningún personaje público y siempre se ha mantenido en ese anonimato... pero parece que la muerte de Mario Biondo le ha tocado la fibra y le ha llevado a analizar todos los hechos que ocurrieron en esa casa.