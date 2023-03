Iván Sánchez y José Pastor confiesan qué ha sido lo más difícil a la hora de interpretar a Miguel Bosé

MADRID, 3 (CHANCE)

José Pastor e Iván Sánchez son los actores que dan vida al personaje de Miguel Bosé en el 'biopic' sobre su vida, 'Bosé'. Mientras que el joven actor, que guarda un parecido impresionante con él, interpreta al cantante en su juventud y en los inicios de su carrera, el modelo se mete en su piel en su etapa adulta, cuando ya es uno de los artistas más conocidos y exitosos de nuestro país.

Este jueves, durante la première en Madrid de la esperada serie - que se estrena este viernes 3 de marzo en la nueva plataforma SkyShowtime - Iván y José derrocharon complicidad y sonrisas con el absoluto protagonista de la noche, Miguel Bosé, para el que solo tienen buenas palabras, y nos han contado qué ha sido lo más complicado a la hora de meterse en la piel de un personaje tan complejo y completo como el cantante de 'Amante bandido'

"Interpretar a Miguel ha sido un regalo. Ha sido un regalo la vida de Miguel, no de Miguel Bosé, de Miguel que tantísimos años ha tenido guardada para él, que tan herméticamente ha guardado y de repente nos la entrega así para contarla. Así que ha sido fascinante meterse ahí. Y lo más difícil diría que ha sido que de la vida de Miguel casi nadie sabe nada. Teníamos mucho material donde investigar, y llegar a Miguel, quién es en su casa, ha sido lo más complicado. La inmersión ha sido bestial y todo lo que ha pasado es una vida excepcional" ha confesado Iván.

Sin embargo, y como reconoce, no ha cambiado la imagen que tenía del cantante: "No ha cambiado, ha crecido porque hay muchísimas cosas que muy poquita gente sabe y a mí lo que más me ha sorprendido ha sido encontrarme con un Miguel muy libre, que ha luchado y ha peleado muchísimo toda su vida". "En sus años de juventud en una sociedad en la que España estaba muy cerrada, él luchaba contra viento y marea contra su familia, con la sociedad laboral que tenía a su lado y sufrió tanto que al final decidió cerrar su vida privada para tratar de no sufrir" explica, asegurando que "ese Miguel poderoso y guardado, que no se ha expuesto demasiado, es lo que le está ayudando de alguna manera a hacer las paces con muchas cosas".

¿Ha tenido ayuda de Bosé para dar vida a su personaje? Como desvela Iván, y aunque el cantante se ofreció a echarle una mano en lo que necesitase, "se tomó la decisión desde la dirección de no tener contacto con él para no estar tocados o manipulados por la mano de Miguel de ninguna manera". "Y entonces ha sido una creación muy libre, cada uno con su Miguel, y creo que no le vimos hasta el último o el penúltimo día de rodaje, que apareció en el plató para saludar y fue muy cercano y muy cariñoso" ha revelado.

Sobre su relación con la modelo Irene Esser, Iván nos cuenta que está en un "momento muy dulce" y, a pesar de que no le gusta hablar sobre su vida privada, reconoce que "con la edad estoy más tranquilo en ese aspecto porque sé que es parte de todo porque nuestro trabajo es muy público y ya está. Estamos muy felices".

José Pastor, por su parte, se confiesa orgulloso por "haber tenido la oportunidad de hacer un personaje así" y, como confiesa, ha significado mucho para él: "Es una inspiración, la primera vez que hago un personaje protagonista y estoy encantadísimo".

"No conocía mucho ni la figura artística de Miguel ni lo personal, y de repente he pasado de que Miguel era el que canta 'amante bandido' para mí, por un tema generacional, a ahora soy bastante fan de Miguel Bosé" reconoce.

¿Lo más fácil y lo más difícil de interpretar al cantante? Como desvela, "creo que fácil no ha habido nada, pero sí que es verdad que lo difícil en este trabajo se convierte en lo más divertido y atractivo. Lo más difícil, lo hemos hablado Iván y yo, ha sido entrar bien en su cabeza y entender por qué hacía ciertas cosas. Yo muchas veces leía el guion y llegaba a las reuniones y decía, no entiendo a esta persona. Entender bien al personaje ha sido lo más complejo, pero ha sido divertidísimo".