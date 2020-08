Ivanna Icardi y Sofía Suescun, con el mismo modelito. ¿A quién le queda mejor?

MADRID, 28 (CHANCE)

Ivanna Icardi, en una permanente "luna de miel" con Hugo Sierra, está disfrutando de unos días de ensueño en Menorca. Pero lo que ha llamado nuestra atención no es ni el idílico destino ni la inmejorable compañía, sino que la argentina ha lucido un modelito cuanto menos complicado que, por cierto, le sienta como un guante.

Se trata de un mono corto y ajustado, de color carne, de Zara, que algunos seguidores han confundido con una faja. Lo curioso es que no ha sido la única famosa que lo ha lucido últimamente. Y es que Sofía Suescun ya subió la temperatura durante sus vacaciones en Marbella con este modelo que, no lo vamos a negar, otra cosa no tendrá pero pinta de cómodo tiene.

Eso sí, no es apto para todo tipo de cuerpos. Y es que cortísimo y ajustado a más no poder, además es de color beige, por lo que no sienta bien a cualquier figura. Sin embargo, favorece mucho tanto a Sofía Suescun como a Ivanna Icardi. Que la verdad es que poco tienen en común. Y es que mientras que la novia de Kiko Jiménez es muy delgadita, la de Hugo Sierra destaca por sus explosivas curvas.

¿Qué opináis vosotros? ¿Preferís como lo luce Sofía o como lo defiende Ivanna? La verdad es que nosotros no sabemos por cual de las dos decantarnos, ya que tanto la argentina como la navarra están de lo más sexys con este mono que, si os atrevéis, todavía podéis conseguir en la web de Zara por tan sólo 19.95 euros.