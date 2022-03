Ivonne Reyes, cansada del nombre de 'Pepe Navarro'

MADRID, 11 (CHANCE)

Ivonne Reyes ha estado muchos años en la palestra mediática por su conflicto directo con Pepe Navarro, pero lo cierto es que en la actualidad, la colaboradora de televisión pasa de ese tema y está completamente centrada en sus seres queridos y en sus proyectos laborales como coach.

Hemos hablado con la que fuera presentadora de televisión y nos ha insistido en que el padre de Alejandro Reyes es Pepe Navarro: "Es que desde que nació hasta que se muera y nos muramos todos porque todos nos vamos a morir. Esta es la realidad, es que yo trato el tema de la muerte con naturalidad porque cuando sabes que la muerte la tienes segura, vivimos más el día a día con más ilusión, pero realmente aquí no hay nada más. No es que tenga que salir mi abogada, si están ustedes prefiero que hablen con los letrados que son los que saben los términos y para no dar aquí pie a las dudas, ¿no?".

La modelo quita importancia a las noticias que salen casi a diario en las que se especula la verdadera paternidad de su hijo: "Bueno, eso es una noticia que sale por todos lados cada dos días o todos los días Esto es la típica campaña de desprestigio que suelen hacerme siempre si revisan, ustedes como periodistas, lo podrán ver y esto siempre ha pasado. Ivonne con tantos novios, con tantas personas, ahora el padre es tal... La verdad es que como sé de dónde viene y como viene realmente es mucho ruido".

Y cambia de tema... porque ya ha dicho por activa y por pasiva que le aburre seguir hablando de ello después de tantos años y una sentencia firme que demuestra lo que ella dice: "Es que paso de hacer publicidad porque estamos con gente tan bonita, con tanto nivel, inteligentes y buenos de alma que no merecen la pena, pero creo que somos bastantes inteligentes después de tantos años y esa noticia sale todos los días para poder mantener una noticia en Google que hay que ir posicionándola y hacer mucho ruido todos los días".

Ivonne solo tiene buenas palabras para Rafael Amargo y desea que se haga justicia con él: "Rafa es una persona súper inteligente, yo no sé cómo ese hombre tiene tantas ideas en la cabeza. Muy rápido, muy inteligente, muy leído, muy culto, muy buena persona y lo pasó realmente mal, y siempre está ayudando a todo el mundo. Espero y deseo que le salga todo bien y que se haga justicia con lo que está pasando, él está dando la cara, está aquí y sigue trabajando. Tiene otra función estos días".

En cuanto a si está enamorada, la colaboradora es clara: "No, no busco. Yo creo que cuando el amor llega cuando te relajas, cuando estamos divertidos, cuando nos reímos y nos sacan esa sonrisa pese a la situación que estamos viviendo mundialmente, no sé, salir de esa burbuja. Persona detallista, a mí me gusta ser detallista con las personas y me gusta que sean conmigo, romántica, divertida, irónica, de todo un poco. Ese chico que sea así, pero bueno, a veces uno pide cosas y te traen lo contrario y de repente te enamoras. No ha llegado el amor".