Ivonne Reyes, dispuesta a enamorarse

MADRID, 19 (CHANCE)

Hace mucho tiempo que no veíamos a Ivonne Reyes y lo cierto es que las últimas veces ha sido para hablar de la polémica con Pepe Navarro, un tema al que ya ha dado carpetazo y del que no quiere saber absolutamente nada. Así nos lo ha hecho saber ella misma, eso sí, de lo que sí que nos ha hablado es de lo feliz que está su hijo y de las ganas que tiene de enamorarse.

Ivonne Reyes se muestra empática con Rocío Carrasco y Rocío Flores, valorando el sufrimiento por el que ambas están pasando: "Eh... yo, la verdad, que deseo que se arreglen las cosas. No todo se hace de la noche a la mañana, hay un proceso muy largo detrás. no como coach, como una persona que ha estado muchos años dentro con psicólogos, y son procesos largos para todos".

La colaboradora y exconcursante de realities nos ha hablado de su hijo, Alejandro Reyes Torres, y de su participación en el espectáculo de Rafael Amargo. Está muy orgullosa de él y asegura que no tiene ningún problema con los procesos judiciales que envuelven al artista: "mucho, mucho. muchísimo. Yo, la verdad es que me impresiona bastante lo bueno que es. Rafael es un gran profesional, independientemente de los líos que no me quiero enterar, que todo salga bien".

Además, Ivonne nos cuenta que fue el bailarín el que tuvo una conversación con ella para contratar a su hijo como parte del elenco: "le llamó... hablamos nosotros y surgió la idea mientras estábamos hablando, y dijo: 'no había caído que es tu hijo'. Le escribió y la verdad que hacer 'Yerma', es muy importante".

Ivonne nos ha confesado que descarta volver al campo en los próximos meses: "No, de momento no. Está contento". Sin embargo, querría vivir la experiencia: "¿sabes qué? La que quería volver al campo era yo, te lo juro. Me parece que es una oportunidad. ¿No te parece una experiencia maravillosa?".

La colaboradora de televisión se declara preparada y expectante de enamorarse: "ay, mi corazón, solo, bonito, latiendo" "sí, quiero enamorarme", además busca un hombre con sentido del humor: "Chispa, risa, que me haga reír". Ivonne se siente bella y radiante en esta etapa de su vida: "alucinante, bella y espectacular" y por eso tiene ganas de volver a la televisión: "sí, claro, con muchas ganas. Yo, siempre, tengo ganas de ya sabes, vivir".