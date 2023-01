Ivonne Reyes, dispuesta a seguir hasta el final pese a su última derrota judicial frente a Pepe Navarro

MADRID, 27 (CHANCE)

La última batalla en la interminable guerra judicial que mantienen Ivonne Reyes y Pepe Navarro ya tiene vencedor. Y no es otro que el presentador, al que la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado inocente del presunto delito de acoso y amenazas denunciado por la venezolana en junio de 2022, después de que el padre de su hijo Alejandro interviniese telefónicamente en 'Viva la vida' para tacharla de "sinvergüenza", "jeta", "indigna", "farsante" o "repugnante".

Ivonne tomaba medidas legales por ello y dejaba claro, en su último cara cara en los tribunales frente a Pepe - en el Juzgado de Violencia contra la mujer número 1 - que "los insultos, las injurias y las amenazas hay que denunciarlas". Poco después, dicho Juzgado absolvía al periodista en primera instancia y ahora la Audiencia Provincial ha ratificado su inocencia, lo que ha supuesto un doloroso golpe para la comunicadora.

Sin embargo, y como ha confesado en exclusiva a los micrófonos de Europa Press, Ivonne no piensa rendirse y ya se prepara para su próximo asalto con Pepe, que tendrá lugar el 14 de febrero tras la demanda de la venezolana por unas declaraciones supuestamente "injuriosas" y que "atentan contra su derecho al honor" que el presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' realizó a una agencia de noticias.

"Espero que la justicia me escuche y que por fin, algún día, me hagan caso. Ya me están haciendo caso, es la segunda vez que vamos. El 14 de febrero, que ya es casualidad, pero nunca lo he celebrado mucho. Confío en la justicia y no voy a parar. No tiro la toalla, lo llevo con tranquilidad. Estoy haciendo otras cosas, disfrutando con mi gente, y lo que me interesa es la justicia, la verdad. El resto... ya está" asegura, dejando claro que lo último que le interesa es el dinero como mantiene Navarro.

Respecto a su última derrota judicial, Ivonne afirma que "no estoy enfadada para nada" y confiesa que era algo que se imaginaba: "Tampoco me esperaba otra cosa y para mí ha sido un avance y estoy agradecida de que se me haya hecho caso y las mujeres que estamos dentro de este mundo me podrán entender" confiesa, revelando que todavía no sabe si recurrirá la sentencia porque antes tiene que hablar con sus abogados.

A su lado, su apoyo incondicinal, su hijo Alejandro, que prefiere mantenerse al margen de su guerra contra Pepe: "Está en otro mood. Mi hijo está con cine, estudiando y, aparte, mi familia, mi vida y mi mundo. Estoy apoyada por mi gente y por la justicia. Tarde pero está".

Ahora que están tan de moda las docuseries, ¿se plantea Ivonne hacer una contando su historia? Como ironiza, "daría para muchas cosas y será como 'Lo que el viento se llevó', pero la verdad es que lo que me interesa es, primero, la parte legal, siempre, y que se haga justicia divina y terrenal".

"Estoy centrada en lo que va a pasar y sencillamente, quiero seguir mi vida. pero no voy a parar. Nunca. Pero ni yo ni por favor, ninguna. Aunque parece que no hay luz, sí la hay. Pero hay que tener paciencia" concluye, dejando claro que lo último en lo que piensa es en tirar la toalla.