Ivonne Reyes firma la paz con Pepe Navarro

MADRID, 28 (CHANCE)

Después de tantos años luchando en los Tribunales con Pepe Navarro, Alejando e Ivonne han decidido renunciar a la pensión que el presentador tenía que pasar, así nos lo ha confirmado la colaborador de televisión: "Es cierto, mi hijo, yo también, tomó la decisión".

Ivonne quiere zanjar todos los problemas con Pepe y asegura que no volverá a tener ninguna guerra con él, pero ¡atención! avisa de que las cosas estarán tranquilas mientras que el periodista no hable más de su hijo o haga algún movimiento extraño: "Por mi parte no, pero no me toques lo mío".

El vídeo del día El poderoso mensaje de Rosario y Vanesa Martín en tiempos de pandemia

Ahora Ivonne da más prioridad a la salud después de ser ingresada en la UCI a causa de la Covid: "Estuve con mucha fiebre y al final me dejaron ingresada". La madre de Alejandro Reyes también nos ha contado cual es su postura en el tema de Rocío Carrasco, un tema del que todo el mundo no ha dejado de hablar desde el domingo pasado: "Prefiero terminar de verlo, porque es muy difícil y delicado y hay niños".