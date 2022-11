Ivonne Reyes y su hijo Alejandro se dejan ver rodando su primera película juntos

MADRID, 2 (CHANCE)

Hace unos meses nos enterábamos de que Ivonne y Alejandro Reyes rodarían juntos una película... ahora, ya conocemos más detalles. La colaboradora de televisión se ha dejado ver compartiendo profesión con su hijo y se ha dejado ver interpretando un papel en la misma escena con el joven. Ha sido en Benidorm donde han estado unos días rodando la que será su primera película juntos.

En el rodaje, madre e hijo derrochaban complicidad y simpatía al hacer por fin lo que tanto deseaban. Ambos han compartido escena para la película 'Amarillo', del director Eduardo Álvarez, una trilogía que primero comienza con este film y que, después, seguirá con dos entregas más. Muy emocionados, esperan poder estrenar en diciembre... Así nos lo han confesado ambos.

Ivonne nos aseguraba estar muy feliz por el rodaje de la primera película en la que coincide con su hijo: "Fue una sorpresa, estábamos los dos por separado y tuve que repetir una escena por luz y muy ilusionada, me encantó, es la primera vez que estamos en una película juntos. Que sea la primera de muchas, de hecho, esto es una trilogía en las otras dos también coincidiremos".

La colaboradora de televisión ha vivido esta experiencia muy "feliz, orgullosa, en el momento que estás rodando te quitas el papel de madre, pero la sorpresa me la dieron anoche, me dijeron 'vais a grabar juntos'. El rodar con mi hijo imagínate y con un elenco de tan buen nivel, pero la verdad es que me gustó porque compartimos la misma profesión y bien, la verdad es que feliz, muy orgullosa".

En cuanto a cómo ve a Alejandro Reyes como actor, Ivonne nos confesaba que: "Muy bien, la verdad es que no es porque sea su madre, lo han dicho directores, muy bien, tiene mucha soltura, se mete, tiene pasión por lo que hace, cuando le gusta se mete y no hay otra cosa para él".

En lo que no se muestra tan generosa hablando es cuando le preguntamos por los últimos movimientos de Pepe Navarro al pedir de nuevo las pruebas de ADN: "No tengo ni idea, yo estoy aquí por el rodaje de 'Amarillo', mira te presento al director, Eduardo, es el director de la película, cuéntale cuántas preguntas y por qué".

Por su parte, su hijo Alejandro sigue la misma estrategia de su madre y desvía los tiros cuando le preguntamos por las intenciones que tiene Pepe de someterse juntos a las pruebas de ADN y se centra en la película que ha rodado con su madre: "Bueno, estoy en estados unidos, no tengo ni idea de nada, estoy en serio con mi profesión, voy haciendo mi camino poco a poco y súper contento de hacer la película 'amarillo'".

El joven nos asegura que trabajar con su madre ha sido muy especial: "Con mi madre me lo pasé muy bien, súper profesional la película" y además, tiene muy presente los parones que hay en esta profesión como actor, pero no por ello va a dejar de luchar: "Estoy muy contento por la película, ha sido un gran triunfo, seguimos caminando y pisando fuerte, no hay que renunciar, es una carrera a largo plazo, hay muchas oportunidades y llegan".