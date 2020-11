Ivonne Reyes lanza un mensaje a Pepe Navarro: "Cuando hay una verdad, hay una verdad hasta que uno se muera"

MADRID, 1 (CHANCE)

Dciembre será el mes en el que Ivonne Reyes y Pepe Navarro se vean de nuevo las caras en los juzgados. Ante una cita de tal envergadura e importancia, la presentadora, que ha cambiado de abogado ha mostrado su versión más tranquila y relajada, e incluso se ha animado a mandar un mensaje a Pepe Navarro: "cuando hay una verdad hay una verda hasta que uno se muera".

Tras esta frase continuó su discurso: "Estamos viviendo unos momentos muy complicados, pero relamente hay muchísimas cosas a nivel mundial, universal, de cambios y de cosas bastantes duras en todos los sentidos. Somos muchos los que hemos tenido bajones y realmente es momento de avanzar. Entonces hay ciertas cosas que* yo entiendo que hay que comer y dar morbo, pero hay momentos en el que la vida nos pone en otro sitio y hay cosas que ya están fuera de lugar. Yo estoy en otro punto, estoy tranquila, tengo salud, me cuido y eso es lo que deseo para el resto del mundo. Lamento no darles el juego, pero hay otras formas de salir a la palestra y quien quiera protagonismo están esas oportunidades".

Igual de piedra que te has quedado tu ante semejante speech, nos hemos quedado nosotroso. Pero no es para menos ni extraño, cuando Ivonne está a punto de certifircarse como coach y, a la vista está, se está tomando su nueva andadura profesional al pie de la letra. Camino que quizá tenga mucha dosis vocacional, ya que, tal y como Ivonne asegura, "siempre he estado empeñada en saber tratarme el cuerpo, al mente, el espíritu y el alma".

El presentador sigue sin pasar la manutención a su hijo Alejandro, pero el joven, a pesar de todo, se encuentra bien y "bello como su madre". Además Ivonne se considera una mujer afortunada y con suerte "la tengo, confío en mí, en la verdad, en la vida, en lo que hay".